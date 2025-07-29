Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ

Представители английского «Борнмута» обратились к руководству киевского «Динамо» по поводу украинского защитника Ильи Забарного. Об этом рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, «Борнмут» ведет переписку с киевским Динамо по вопросу, рассмотрели бы киевляне возможность снизить свои требования по Забарному, если он перейдет в другой клуб.

Сообщается, что в «Динамо» дипломатически ответили, что они хотели бы рассматривать условия, предварительно достигнутые при трансфере в 2023 году. Поэтому об уменьшении финансовых аппетитов «Динамо» речи пока не идет.

Ранее стало известно, что Забарный лично позвонил Энрике и сказал все, что он думает о трансфере