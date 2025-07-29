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  4. Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ
Англия
29 июля 2025, 08:42 |
3108
2

Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ

По информации источника, английский клуб пытается снизить процент от перепродажи

29 июля 2025, 08:42 |
3108
2
Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Представители английского «Борнмута» обратились к руководству киевского «Динамо» по поводу украинского защитника Ильи Забарного. Об этом рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, «Борнмут» ведет переписку с киевским Динамо по вопросу, рассмотрели бы киевляне возможность снизить свои требования по Забарному, если он перейдет в другой клуб.

Сообщается, что в «Динамо» дипломатически ответили, что они хотели бы рассматривать условия, предварительно достигнутые при трансфере в 2023 году. Поэтому об уменьшении финансовых аппетитов «Динамо» речи пока не идет.

Ранее стало известно, что Забарный лично позвонил Энрике и сказал все, что он думает о трансфере

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Олег Вахоцкий Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 2
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ViAn
Така вже історія. 20+5 - великий куш. Але договір офіційний, зареєстрований. Не захотіли свого часу платит 5% зверху Динамо з меншої суми. Тепер доведеться ПСЖ це платити. У цих 5% і є вся складність трансферу. 
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+1
GloryUkraine
У Борнмута нездоровий апетит. Коли підписували контракт, то про що думали? Продасте за 65 і ви і Динамо отримаєте менше, за 70-більше, а дограє контракт і піде вільним агентом-ніхто нічого. 
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+1
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