Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко сделал заявление: «Я от своих слов не отказываюсь, потому....»
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 07:51 |
938
0

Ярмоленко сделал заявление: «Я от своих слов не отказываюсь, потому....»

Андрей вновь заговорил о завершении карьеры

29 июля 2025, 07:51 |
938
0
Ярмоленко сделал заявление: «Я от своих слов не отказываюсь, потому....»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами перед ответным матчем квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс»

- Андрей, недавно вы заявили, что это последний сезон для вас в клубном футболе. Мы записывали большой выпуск с экспертами и никто не хочет, чтобы Андрей Ярмоленко заканчивал карьеру. Как вам чувствуется, что это последний сезон?

– Ну, я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому сейчас это так. И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду - в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины, – сказал Ярмоленко.

Матч Динамо – Хамрун Спартанс запланирован на вторник, 29 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. В первом матче киевляне разгромили представителей Мальты (3:0).

По теме:
Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ
Харлан озвучила планы на будущее: «Люблю и ненавижу, как говорится»
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Андрей Ярмоленко завершение карьеры Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Футбол | 28 июля 2025, 09:59 0
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове

Коуч «горняков» пригласил фанатов на матч Лиги Европы

Жена футболиста Динамо надеется покинуть Киев ради Испании
Футбол | 28 июля 2025, 10:55 2
Жена футболиста Динамо надеется покинуть Киев ради Испании
Жена футболиста Динамо надеется покинуть Киев ради Испании

Дарья Михайленко призналась, что мечтает о новом вызове для своего мужа

Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Футбол | 29.07.2025, 07:33
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 29.07.2025, 03:45
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Бокс | 28.07.2025, 09:02
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера. Коуч ныне за границей
Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера. Коуч ныне за границей
27.07.2025, 09:51 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 3
Бокс
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
27.07.2025, 22:42 1
Футбол
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43
Бокс
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
27.07.2025, 10:17 15
Бокс
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 3
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем