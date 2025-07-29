Ярмоленко сделал заявление: «Я от своих слов не отказываюсь, потому....»
Андрей вновь заговорил о завершении карьеры
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами перед ответным матчем квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс»
- Андрей, недавно вы заявили, что это последний сезон для вас в клубном футболе. Мы записывали большой выпуск с экспертами и никто не хочет, чтобы Андрей Ярмоленко заканчивал карьеру. Как вам чувствуется, что это последний сезон?
– Ну, я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому сейчас это так. И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду - в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины, – сказал Ярмоленко.
Матч Динамо – Хамрун Спартанс запланирован на вторник, 29 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. В первом матче киевляне разгромили представителей Мальты (3:0).
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