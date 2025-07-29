Самый дорогой трансфер клуба. Галатасарай подпишет нигерийца

26-летний нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен на неделе будет официально представлен как игрок «Галатасарая».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Общая сумма трансфера составит 75 миллионов евро, которую турецкий клуб должен заплатить двумя платежами.

Осимхен прошлый сезон провел в «Галатасарае», где играл на правах аренды. За этот период он сыграл 41 матч и забил 37 мячей.

За "Наполи" Осимхен сыграл в карьере 133 матча, где отметился 76 результативными ударами.

Ранее стало известно, что Романо также сообщил, где будет играть Осимхен.