Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале
29 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турниире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/32 финала украинка сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 63). Поединок состоится вторым запуском на корте под названием Rogers после игры Ястремская – Осорио. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Анны Блинковой, либо против Дарьи Касаткиной.
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