Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 июля 2025, 02:59 |
43
0

Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале

29 июля 2025, 02:59 |
43
0
Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турниире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/32 финала украинка сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 63). Поединок состоится вторым запуском на корте под названием Rogers после игры Ястремская – Осорио. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Анны Блинковой, либо против Дарьи Касаткиной.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Даяна Ястремская – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Камила Осорио. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Марта Костюк Маркета Вондроушова смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Футбол | 28 июля 2025, 05:02 2
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси

Илья Забарный заинтересовал лондонцев

Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа
Теннис | 28 июля 2025, 21:35 11
Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа
Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа

Юлия в трех напряженных сетах с камбеком переиграла Ван Яфань в 1/64 финала тысячника

Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Футбол | 28.07.2025, 09:33
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Бокс | 28.07.2025, 05:44
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Определена первая соперница Свитолиной на супертурнире в Монреале
Теннис | 28.07.2025, 21:10
Определена первая соперница Свитолиной на супертурнире в Монреале
Определена первая соперница Свитолиной на супертурнире в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
27.07.2025, 10:17 15
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
«Он обречен». Реал готов избавиться от Лунина
«Он обречен». Реал готов избавиться от Лунина
27.07.2025, 21:48 2
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
27.07.2025, 14:03 1
Футбол
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 1
Бокс
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
27.07.2025, 22:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем