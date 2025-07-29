29 июля, свой матч второго круга турнира в Монреале проведут Даяна Ястремская (WTA 35) и Камила Осорио (WTA 57).

Встреча должна начаться в 18:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская теннисистка проводит неплохой сезон, хоть и потеряла две позиции с начала года. Ястремская может похвастаться тем, что играла в двух финалах, Линце и Ноттингеме, но в обоих случаях проигрывала битву за титул. Были шансы сыграть и в финале последнего турнира в Гамбурге, но в полуфинале Даяна уступила будущему победителю, француженке Буассон – 1:6, 6:7.

В этом сезоне украинка провела на харде 20 матчей, в которых сумела одержать 12 победа. Против Ястремской сложно играть, она постоянно пытается диктовать свои условия, играя первым номером, наносит мощные удары, главное допускать меньше ошибок, тогда все будет хорошо. Борьбу в Монреале Даяна начнет со второго круга.

Камила Осорио

Колумбийская спортсменка, известна, как крепкий середняк мирового тенниса. В этом сезоне Осорио Серрано даже выиграла один турнир WTA в Боготе, хотя состав участниц там не впечатлил.

К турниру в Монреале теннисистка подошла в плохой форме, так как находилась на серии из пяти поражений, что не помешало обыграть в первом круге американку Бернарду Перу – 6:3, 7:5.

По статистике видно, что колумбийка предпочитает играть на грунте, турнир в Боготе она выиграла именно на этом покрытии. А вот на харде Осорио Серрано в этом году провела 12 матчей, выиграв половину из них.

Личные встречи

Первый и единственный раз спортсменки пересекались ровно год назад на Олимпиаде в Париже, тогда колумбийская теннисистка смогла одержать победу в двух сетах – 7:6, 6:4.

Прогноз

В этой паре букмекеры считают украинку фаворитом, что выглядит логично, ведь Ястремская в лучшей форме, а также находится выше в мировом рейтинге. Украинка наверняка помнит обидное поражение от соперницы, поэтому постарается взять реванш.

Я думаю, что матч затянется, ведь встречаются две крепкие теннисистки, ставка на тотал больше 20,5 геймов выглядит проходимой. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.