Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 29 июля
Во вторник в Канаде из представительниц Украины выступят Ястремская и Костюк
29 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) начнутся матчи второго раунда.
Во вторник из украинских теннисисток сыграют Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Еще две украинки Элина Свитолина и Юлия Стародубцева свои встречи 1/32 финала проведут в среду, 30 числа.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 29 июля
WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/32 финала
Rogers. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Даяна Ястремская [30] – Камила Осорио
Rogers. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Марта Костюк [24] – Маркета Вондроушова
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