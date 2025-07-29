29 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) начнутся матчи второго раунда.

Во вторник из украинских теннисисток сыграют Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Еще две украинки Элина Свитолина и Юлия Стародубцева свои встречи 1/32 финала проведут в среду, 30 числа.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 29 июля

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/32 финала

Rogers. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская [30] – Камила Осорио

Rogers. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Марта Костюк [24] – Маркета Вондроушова