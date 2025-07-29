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Италия
29 июля 2025, 01:56 | Обновлено 29 июля 2025, 01:59
106
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый одноклубник. Рома подписала бразильца

Уэсли Франса переехал в Италию за 25 миллионов евро

29 июля 2025, 01:56 | Обновлено 29 июля 2025, 01:59
106
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый одноклубник. Рома подписала бразильца
AS Roma

21-летний бразильский защитник «Фламенго» Уэсли Франса стал очередным новичком римской «Ромы».

Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

Уэсли Франса подписал контракт до лета 2030 года, а обошелся он итальянскому клубу в 25 миллионов евро.

Фланговый защитник – воспитанник «Фламенго». За основную команду сыграл 156 матчей и забил 4 мяча.

В марте 2025 года Уэсли Франса дебютировал за национальную сборную Бразилии. В «Роме» бразилец будет играть под 43-м номером.

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Александр Сильченко Источник: ФК Рома
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