ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый одноклубник. Рома подписала бразильца

21-летний бразильский защитник «Фламенго» Уэсли Франса стал очередным новичком римской «Ромы».

Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

Уэсли Франса подписал контракт до лета 2030 года, а обошелся он итальянскому клубу в 25 миллионов евро.

Фланговый защитник – воспитанник «Фламенго». За основную команду сыграл 156 матчей и забил 4 мяча.

В марте 2025 года Уэсли Франса дебютировал за национальную сборную Бразилии. В «Роме» бразилец будет играть под 43-м номером.