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28 июля 2025, 22:20 |
360
2

Состав из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами в 2026

Стоимость команды составила 428 миллионов евро

28 июля 2025, 22:20 |
360
2
Состав из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами в 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку из самых дорогих игроков, у которых заканчивается контракт в 2026 году.

Самым дорогим игроком этой команды является защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, которого сейчас оценивают в 60 миллионов евро. На роль главного тренера выбрали наставника «Кристал Пэлес» – Оливера Гласнера.

Общая стоимость команды составила 428 млн евро.

Стартовая XI из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами в 2026 году

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – €40 млн
  • Защитники: Дайо Упамекано («Бавария») – €50 млн, Ибраима Конате («Ливерпуль») – €60 млн, Марк Гехи («Кристал Пэлес») – €45 млн
  • Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона») – €45 млн, Родриго Бентанкур («Тоттенхэм») – €30 млн, Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд) – €25 млн
  • Нападающие: Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – €28 млн, Бернарду Силва («Манчестер Сити») – €38 млн, Йоан Висса («Брентфорд») – €32 млн, Душан Влахович («Ювентус») – €35 млн

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Transfermarkt финансы Джанлуиджи Доннарумма Дайо Упамекано Ибраима Конате Марк Гехи Френки де Йонг Родриго Бентанкур Юлиан Брандт Джейдон Санчо Бернарду Силва Йоан Висса Душан Влахович Кристал Пэлас свободный агент
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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MCD-MEL
Влаховіч, Де Йонг і Сілва це баласт для цих клубів, враховуючи їхні зарплати. Для них трьох, тільки саудити....
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Mark4854590
В частини з них тривають перемовини з теперішніми клубами, в тому числі і шантаж. А частина вже чекає настання зими, щоб офіційно домовлятися про контракти з новими
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