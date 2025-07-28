Состав из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами в 2026

Известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку из самых дорогих игроков, у которых заканчивается контракт в 2026 году.

Самым дорогим игроком этой команды является защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, которого сейчас оценивают в 60 миллионов евро. На роль главного тренера выбрали наставника «Кристал Пэлес» – Оливера Гласнера.

Общая стоимость команды составила 428 млн евро.

Стартовая XI из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами в 2026 году