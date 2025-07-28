Другие новости28 июля 2025, 22:20 |
360
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Состав из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами в 2026
Стоимость команды составила 428 миллионов евро
28 июля 2025, 22:20 |
360
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Известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку из самых дорогих игроков, у которых заканчивается контракт в 2026 году.
Самым дорогим игроком этой команды является защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, которого сейчас оценивают в 60 миллионов евро. На роль главного тренера выбрали наставника «Кристал Пэлес» – Оливера Гласнера.
Общая стоимость команды составила 428 млн евро.
Стартовая XI из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами в 2026 году
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – €40 млн
- Защитники: Дайо Упамекано («Бавария») – €50 млн, Ибраима Конате («Ливерпуль») – €60 млн, Марк Гехи («Кристал Пэлес») – €45 млн
- Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона») – €45 млн, Родриго Бентанкур («Тоттенхэм») – €30 млн, Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд) – €25 млн
- Нападающие: Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – €28 млн, Бернарду Силва («Манчестер Сити») – €38 млн, Йоан Висса («Брентфорд») – €32 млн, Душан Влахович («Ювентус») – €35 млн
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Комментарии 2
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Влаховіч, Де Йонг і Сілва це баласт для цих клубів, враховуючи їхні зарплати. Для них трьох, тільки саудити....
В частини з них тривають перемовини з теперішніми клубами, в тому числі і шантаж. А частина вже чекає настання зими, щоб офіційно домовлятися про контракти з новими
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