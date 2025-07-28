ОФИЦИАЛЬНО. Снова оригинально. Ужгород подписал контракт с игроком в парке
Экс-игрок «Миная» Павел Тищук остается на Закарпатье
28-летний полузащитник «Миная» Павел Тищук нашел себе новый клуб. Игрок презентовал ФК «Ужгород».
Об этом сообщили на сайте ужгородской команды.
Тищук подписал контракт в одном из центральных парков областного центра Закарпатья – «Боздоши».
Павел Тищук – воспитанник закарпатской школы футбола и местной академии СДЮШОР.
За свою карьеру выступал за «Скалу», «Вильхивцы», «Олимпик» и «Минай». Также выступал за клубы Словакии и Чехии.
Напомним, что «Минай» приостановил участие в профессиональном футболе, поэтому все игроки получили статус свободного агента.
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