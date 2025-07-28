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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 21:02 | Обновлено 28 июля 2025, 22:02
787
1

ОФИЦИАЛЬНО. Снова оригинально. Ужгород подписал контракт с игроком в парке

Экс-игрок «Миная» Павел Тищук остается на Закарпатье

28 июля 2025, 21:02 | Обновлено 28 июля 2025, 22:02
787
1
ОФИЦИАЛЬНО. Снова оригинально. Ужгород подписал контракт с игроком в парке
ФК Ужгород

28-летний полузащитник «Миная» Павел Тищук нашел себе новый клуб. Игрок презентовал ФК «Ужгород».

Об этом сообщили на сайте ужгородской команды.

Тищук подписал контракт в одном из центральных парков областного центра Закарпатья – «Боздоши».

Павел Тищук – воспитанник закарпатской школы футбола и местной академии СДЮШОР.

За свою карьеру выступал за «Скалу», «Вильхивцы», «Олимпик» и «Минай». Также выступал за клубы Словакии и Чехии.

Напомним, что «Минай» приостановил участие в профессиональном футболе, поэтому все игроки получили статус свободного агента.

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Павел Тищук Минай Ужгород трансферы свободный агент чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Це прикольно. І привертає увагу до клубу. Тепер ще більше людей дізнаються, що є ФК Ужгород
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