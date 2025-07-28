ОФИЦИАЛЬНО. Снова оригинально. Ужгород подписал контракт с игроком в парке

28-летний полузащитник «Миная» Павел Тищук нашел себе новый клуб. Игрок презентовал ФК «Ужгород».

Об этом сообщили на сайте ужгородской команды.

Тищук подписал контракт в одном из центральных парков областного центра Закарпатья – «Боздоши».

Павел Тищук – воспитанник закарпатской школы футбола и местной академии СДЮШОР.

За свою карьеру выступал за «Скалу», «Вильхивцы», «Олимпик» и «Минай». Также выступал за клубы Словакии и Чехии.

Напомним, что «Минай» приостановил участие в профессиональном футболе, поэтому все игроки получили статус свободного агента.