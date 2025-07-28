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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 19:48 |
708
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты простились с центральным защитником

Богдан Векляк в прошлом сезоне сыграл за львовский клуб всего три игры

28 июля 2025, 19:48 |
708
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты простились с центральным защитником
ФК Карпаты. Богдан Векляк

25-летний защитник львовских "Карпат" Богдан Векляк получил статус свободного агента.

Об этом сообщили на официальном сайте «львов».

Богдан Векляк присоединился к львовскому клубу еще в 2023 году. Но стать игроком основания ему не удалось.

В прошлом сезоне Векляк сыграл за «Карпаты» всего три матча, и только выходил на замену. Всего провел на поле 19 минут за сезон.

Богдан Векляк играл за «Олимпик» из Донецка, «Горняк-Спорт», «Минай» и «Металлург» из Запорожья.

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Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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