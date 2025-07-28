ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты простились с центральным защитником

25-летний защитник львовских "Карпат" Богдан Векляк получил статус свободного агента.

Об этом сообщили на официальном сайте «львов».

Богдан Векляк присоединился к львовскому клубу еще в 2023 году. Но стать игроком основания ему не удалось.

В прошлом сезоне Векляк сыграл за «Карпаты» всего три матча, и только выходил на замену. Всего провел на поле 19 минут за сезон.

Богдан Векляк играл за «Олимпик» из Донецка, «Горняк-Спорт», «Минай» и «Металлург» из Запорожья.