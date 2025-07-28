ЯРМОЛЕНКО: «Это последний сезон. Я от своих слов не отказываюсь»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против «Хамрун Спартанс» из Мальты.

– Андрей, недавно вы заявили, что это последний сезон для вас в клубном футболе. Мы записывали большой выпуск с экспертами, и никто не хочет, чтобы Андрей Ярмоленко заканчивал карьеру. Как вы чувствуете, что это последний сезон?

– Ну, я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому на данный момент это так. И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду – в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины.

Поэтому я считаю, что пока не мое время. Мы говорим сейчас о целях команды, о нашей игре, а не обо мне лично. Поэтому я думаю, что обо мне лично поговорим в конце этого сезона.

– Учитывая результат первого матча, как будете играть завтра?

– Для такого клуба, как «Динамо Киев», всегда важно показывать качественную игру, добиваться результата. Поэтому это мы будем пытаться завтра делать. Как показала первая игра, у нас достойный соперник, которого мы уважаем. Но завтра будет второй тайм.

Конечно, есть результат первого матча, но нужно выходить с максимальной концентрацией и играть в свой футбол. Потому что начало сезона и нужно набирать форму.