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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Это последний сезон. Я от своих слов не отказываюсь»
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 19:52 |
878
5

ЯРМОЛЕНКО: «Это последний сезон. Я от своих слов не отказываюсь»

Лидер киевлян – о матче против мальтийцев

28 июля 2025, 19:52 |
878
5
ЯРМОЛЕНКО: «Это последний сезон. Я от своих слов не отказываюсь»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против «Хамрун Спартанс» из Мальты.

– Андрей, недавно вы заявили, что это последний сезон для вас в клубном футболе. Мы записывали большой выпуск с экспертами, и никто не хочет, чтобы Андрей Ярмоленко заканчивал карьеру. Как вы чувствуете, что это последний сезон?

– Ну, я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому на данный момент это так. И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду – в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины.

Поэтому я считаю, что пока не мое время. Мы говорим сейчас о целях команды, о нашей игре, а не обо мне лично. Поэтому я думаю, что обо мне лично поговорим в конце этого сезона.

– Учитывая результат первого матча, как будете играть завтра?

– Для такого клуба, как «Динамо Киев», всегда важно показывать качественную игру, добиваться результата. Поэтому это мы будем пытаться завтра делать. Как показала первая игра, у нас достойный соперник, которого мы уважаем. Но завтра будет второй тайм.

Конечно, есть результат первого матча, но нужно выходить с максимальной концентрацией и играть в свой футбол. Потому что начало сезона и нужно набирать форму.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Хамрун Спартанс Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Lulinnha
К Андрею ужажуха и благодарность за игру. Пусть этот сезон будет его один из самых лучших в карьере. Здоровья и результативности. Всё-таки мастер игры. А мастеров в сегодняшнем ДК нет от слова совсем. 
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+3
AK.228
👏👏 хороший будет тренер 
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0
batistuta
Ярмола - це наша перемога! Усіх кротів та тушканчиків лебляді заклюють!
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-1
serhiy11
А в кротівні легенди серна - допінгіст і пятов -боровся за централізацію,з сєпарнею фоткався . Який клуб такі і легенди !
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-2
serhiy11
Оце легенда ! 
Ответить
-2
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