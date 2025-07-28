Кто с 2009 года провел лучший сезон по успешным попыткам дриблинга?
Четыре места из первой пятерки принадлежат игрокам, которые провели сезон в составе «Барселоны»
С 2009 года ни один игрок европейского футбола не выполнил больше успешных попыток дриблинга за сезон, чем аргентинский нападающий Лионель Месси («Барселона» 2014/15: 519 попыток дриблинга, 308 успешных).
Второе место в рейтинге по этому показателю также принадлежит аргентинцу («Барселона» 2010/11: 506 СД, 265 УСД).
Тройку лидеров замыкает бельгийский нападающий Эден Азар, который в сезоне 2017/18 в составе лондонского «Челси» выполнил 263 успешных попытки дриблинга (из 506). Азару также принадлежит лучший процент успешности в списке –77%.
Четвертую позицию занял испанец Ламин Ямаль («Барселона» 2024/25: 469 СД, 263 УСД). На пятом месте снова Лионель Месси («Барселона» 2019/20: 374 СД, 260 УСД).
* УСД – успешные попытки дриблинга, СД – попытки дриблинга.
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis sur une saison depuis 2009 pic.twitter.com/5NdeMSnBxk— PopFoot (@ThePopFoot) July 28, 2025
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