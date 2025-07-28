Верес избрал капитаном команды экс-игрока сборной Украины

Как стало известно Sport.ua, новым капитаном «Вереса» командой был избран полузащитник Игорь Харатин – эксигрок национальной сборной Украины.

Вице-капитанами ровенчан в новом сезоне будут опытные полузащитники Валерий Кучеров и Дмитрий Клец.

Эти изменения вызваны тем, что ряды «Вереса» покинули нападающий Руслан Степанюк и вратарь Богдан Когут, которые были соответственно капитаном и вице-капитаном команды.

Добавим, что по итогам прошедшего чемпионата Украины «Верес» занял девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее мы сообщали, что защитник «Вереса» оказался в шаге от перехода в клуб Первой лиги.