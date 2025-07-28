Роналду – четвертый. Лидеры по голам в плей-офф международных турниров

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лидером рейтинга игроков, забивших наибольшее количество мячей в плей-офф международных соревнований с 1996 года – 27 голов в 65 матчах.

Португалец Криштиану Роналду, главный конкурент Месси на протяжении карьеры, занял только четвертое место (22 гола в 52 матчах).

На второй позиции расположился бразильский форвард Роналдо, который в 32 поединках отличился 25 забитыми мячами. Он также имеет лучший коэффициент голов на матч – 0,78.

Тройку лидеров замыкает американец Лэндон Донован (23 гола в 46 матчах).

В топ-5 также вошел камерунский форвард Самюэль Это'о (21 гол в 37 матчах).