Роналду – четвертый. Лидеры по голам в плей-офф международных турниров
На вершине рейтинга – вечный соперник Криштиану по карьере
Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лидером рейтинга игроков, забивших наибольшее количество мячей в плей-офф международных соревнований с 1996 года – 27 голов в 65 матчах.
Португалец Криштиану Роналду, главный конкурент Месси на протяжении карьеры, занял только четвертое место (22 гола в 52 матчах).
На второй позиции расположился бразильский форвард Роналдо, который в 32 поединках отличился 25 забитыми мячами. Он также имеет лучший коэффициент голов на матч – 0,78.
Тройку лидеров замыкает американец Лэндон Донован (23 гола в 46 матчах).
В топ-5 также вошел камерунский форвард Самюэль Это'о (21 гол в 37 матчах).
📊 Les meilleurs buteurs en phase finale de compétitions internationales depuis 1996 pic.twitter.com/i9u9Cvof0O— PopFoot (@ThePopFoot) July 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легионеры и их агенты требуют больше денег, в Киеве не готовы идти на такой шаг
Финал женского чемпионата Европы в футбольной лотерее выиграла Англия