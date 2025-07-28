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28 июля 2025, 17:23 | Обновлено 28 июля 2025, 17:25
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0

Роналду – четвертый. Лидеры по голам в плей-офф международных турниров

На вершине рейтинга – вечный соперник Криштиану по карьере

28 июля 2025, 17:23 | Обновлено 28 июля 2025, 17:25
245
0
Роналду – четвертый. Лидеры по голам в плей-офф международных турниров
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лидером рейтинга игроков, забивших наибольшее количество мячей в плей-офф международных соревнований с 1996 года – 27 голов в 65 матчах.

Португалец Криштиану Роналду, главный конкурент Месси на протяжении карьеры, занял только четвертое место (22 гола в 52 матчах).

На второй позиции расположился бразильский форвард Роналдо, который в 32 поединках отличился 25 забитыми мячами. Он также имеет лучший коэффициент голов на матч – 0,78.

Тройку лидеров замыкает американец Лэндон Донован (23 гола в 46 матчах).

В топ-5 также вошел камерунский форвард Самюэль Это'о (21 гол в 37 матчах).

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Лионель Месси Криштиану Роналду Роналдо Лэндон Донован Самюэль Это'о бомбардиры статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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