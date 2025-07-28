ФОТО. Гвардиола уйдет из футбола на 15 лет. Об этом сказал сам Пеп

Пеп Гвардиола подтвердил, что после окончания контракта с «Манчестер Сити» в 2027 году он покинет клуб и возьмет перерыв в тренерской карьере.

Испанец заявил, что решение окончательное, а пауза может затянуться до 15 лет.

«Я точно остановлюсь. Не знаю, на сколько — на год, два, десять, пятнадцать… Но мне нужно подумать о себе и о своём теле», — сказал Гвардиола в интервью GQ Spain.

В прошлом сезоне «Сити» впервые при нём остался без трофеев: команда рано вылетела из Лиги чемпионов, заняла третье место в АПЛ и проиграла финал Кубка Англии. Тренер объяснил спад травмами и естественным процессом.

«Этот сезон был тяжёлым — 13–14 матчей без побед, такого ещё не случалось. Но это полезно — такие моменты возвращают с небес на землю. Я не считаю сезон провальным», — добавил он.

Пеп уверен, что пауза пойдёт ему на пользу, а сам клуб быстро вернётся на вершину. Новый сезон «Сити» начнёт 16 августа матчем против «Вулверхэмптона».