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  4. ФОТО. Гвардиола уйдет из футбола на 15 лет. Об этом сказал сам Пеп
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28 июля 2025, 17:14 |
317
1

ФОТО. Гвардиола уйдет из футбола на 15 лет. Об этом сказал сам Пеп

Пеп Гвардиола хочет позаботиться о себе

28 июля 2025, 17:14 |
317
1
ФОТО. Гвардиола уйдет из футбола на 15 лет. Об этом сказал сам Пеп
Instagram. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола подтвердил, что после окончания контракта с «Манчестер Сити» в 2027 году он покинет клуб и возьмет перерыв в тренерской карьере.

Испанец заявил, что решение окончательное, а пауза может затянуться до 15 лет.

«Я точно остановлюсь. Не знаю, на сколько — на год, два, десять, пятнадцать… Но мне нужно подумать о себе и о своём теле», — сказал Гвардиола в интервью GQ Spain.

В прошлом сезоне «Сити» впервые при нём остался без трофеев: команда рано вылетела из Лиги чемпионов, заняла третье место в АПЛ и проиграла финал Кубка Англии. Тренер объяснил спад травмами и естественным процессом.

«Этот сезон был тяжёлым — 13–14 матчей без побед, такого ещё не случалось. Но это полезно — такие моменты возвращают с небес на землю. Я не считаю сезон провальным», — добавил он.

Пеп уверен, что пауза пойдёт ему на пользу, а сам клуб быстро вернётся на вершину. Новый сезон «Сити» начнёт 16 августа матчем против «Вулверхэмптона».

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фото Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Максим Лапченко Источник: ESPN
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