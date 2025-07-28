Снигур сыграет на турнире WTA 125 в Варшаве. Известна первая соперница
В первом раунде грунтовых соревнований в Турции Дарья встретится с Габриэлой Кнутсон
23-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) заявилась на грунтовой турнир WTA 125 в Варшаве, столице Польши.
В первом раунде украинка встретится с представительницей Чехии Габриэлой Кнутсон (WTA 265). Встреча состоится 29 июля.
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Кнутсон в Варшаве прошла квалификацию. В единственном матче отбора она одолела Тайлу Престон. Ранее Снигур ни разу не играла против Габриэлы.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Диан Парри, либо против Моники Станкевич.
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