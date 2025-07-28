Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бывшая 25-я ракетка у мужчин на Мастерсе в Торонто завершил карьеру
ATP
28 июля 2025, 14:26 |
71
0

Бывшая 25-я ракетка у мужчин на Мастерсе в Торонто завершил карьеру

35-летний Вашек Поспишил на старте турнира в Канаде програл Факундо Баньису

28 июля 2025, 14:26 |
71
0
Бывшая 25-я ракетка у мужчин на Мастерсе в Торонто завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Вашек Поспишил

35-летний канадский уже экс-теннисист Вашек Поспишил завершил профессиональную карьеру.

В ночь на 28 июля канадец потерпел поражение в первом раунде хардового турнира АТР 1000 в Торонто. Вашек вышел на корт против Факундо Баньиса (Аргентина, ATP 689) и уступил в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 3:6 за 1 час и 58 минут.

Наивысшей позицией Вашека в одиночном рейтинге АТР является 25-я позиция, а в парном – 4-я. Его лучшим результатом в одиночке на Grand Slam – четвертьфинал Уимблдона-2015.

За карьеру Поспишил заработал около 7 миллионов долларов призовых. На его счету также семь трофеев на уровне Тура.

Вашек – соучредитель Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которую создал вместе с Новаком Джоковичем в 2019 году.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
636-я ракетка в Торонто вышел на чемпиона 2024. Его сестра сыграет с Осакой
ВИДЕО. Муж Свитолиной упустил 4 матчбола и проиграл 142-й ракетке в Торонто
СТЕПАНЕНКО: «У меня еще год контракта. Я не уверен, что буду тренером»
Факундо Баньис Вашек Поспишил ATP Торонто завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50
Теннис | 28 июля 2025, 08:21 2
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50

Элина Свитолина сохранила 13-е место перед стартом на турнире WTA 1000 в Монреале

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Бокс | 28 июля 2025, 02:48 2
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»

Артем прокомментировал то, что Денис Бойко посетил поединок

Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 28.07.2025, 11:11
Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
Футбол | 27.07.2025, 14:03
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
Бокс | 28.07.2025, 07:48
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
26.07.2025, 13:54 7
Футбол
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
26.07.2025, 11:08 2
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 3
Футбол
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42 1
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 2
Бокс
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
26.07.2025, 22:06 4
Бокс
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
26.07.2025, 21:30 3
Бокс
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
26.07.2025, 13:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем