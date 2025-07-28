Бывшая 25-я ракетка у мужчин на Мастерсе в Торонто завершил карьеру

35-летний канадский уже экс-теннисист Вашек Поспишил завершил профессиональную карьеру.

В ночь на 28 июля канадец потерпел поражение в первом раунде хардового турнира АТР 1000 в Торонто. Вашек вышел на корт против Факундо Баньиса (Аргентина, ATP 689) и уступил в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 3:6 за 1 час и 58 минут.

Наивысшей позицией Вашека в одиночном рейтинге АТР является 25-я позиция, а в парном – 4-я. Его лучшим результатом в одиночке на Grand Slam – четвертьфинал Уимблдона-2015.

За карьеру Поспишил заработал около 7 миллионов долларов призовых. На его счету также семь трофеев на уровне Тура.

Вашек – соучредитель Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которую создал вместе с Новаком Джоковичем в 2019 году.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine