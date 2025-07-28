Игрок мадридского Атлетико возглавляет интересный рейтинг Ла Лиги

Скоро начнется новый сезон Ла Лиги 2025/26.

По этому поводу Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков, которые провели наибольшее количество лет в составе клубов Ла Лиги.

Рекордсменом является Коке из «Атлетико» (14). Интересно, что в топ-10 оказались только по одному игроку от «Реала» (Карвахаль) и «Барселоны» (Тер Штеген).

Действующие игроки, которые дольше всех выступают за клубы Ла Лиги