Испания28 июля 2025, 13:34 | Обновлено 28 июля 2025, 13:42
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Игрок мадридского Атлетико возглавляет интересный рейтинг Ла Лиги
Хавбек Коке проводит свой 14-й год в составе испанского клуба
28 июля 2025, 13:34 | Обновлено 28 июля 2025, 13:42
153
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Скоро начнется новый сезон Ла Лиги 2025/26.
По этому поводу Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков, которые провели наибольшее количество лет в составе клубов Ла Лиги.
Рекордсменом является Коке из «Атлетико» (14). Интересно, что в топ-10 оказались только по одному игроку от «Реала» (Карвахаль) и «Барселоны» (Тер Штеген).
Действующие игроки, которые дольше всех выступают за клубы Ла Лиги
- 14 – Коке (Атлетико)
- 12 – Хосе Мария Хименес (Атлетико)
- 12 – Даниэль Карвахаль (Реал)
- 11 – Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
- 11 – Хосе Гая (Валенсия)
- 11 – Ян Облак (Атлетико)
- 10 – Иньяки Уильямс (Атлетик)
- 10 – Яго Аспас (Сельта)
- 9 – Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
- 9 – Аритц Элустондо (Реал Сосьедад)
- 9 – Антонио Райльо (Майорка)
- 9 – Ерай Альварес (Атлетик)
- 9 – Иньиго Лекуэ (Атлетик)
- 9 – Микель Весга (Атлетик)
- 9 – Альфонсо Педраса (Вильярреал)
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