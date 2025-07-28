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Испания
28 июля 2025, 13:34 | Обновлено 28 июля 2025, 13:42
153
0

Игрок мадридского Атлетико возглавляет интересный рейтинг Ла Лиги

Хавбек Коке проводит свой 14-й год в составе испанского клуба

28 июля 2025, 13:34 | Обновлено 28 июля 2025, 13:42
153
0
Игрок мадридского Атлетико возглавляет интересный рейтинг Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Скоро начнется новый сезон Ла Лиги 2025/26.

По этому поводу Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков, которые провели наибольшее количество лет в составе клубов Ла Лиги.

Рекордсменом является Коке из «Атлетико» (14). Интересно, что в топ-10 оказались только по одному игроку от «Реала» (Карвахаль) и «Барселоны» (Тер Штеген).

Действующие игроки, которые дольше всех выступают за клубы Ла Лиги

  • 14 – Коке (Атлетико)
  • 12 – Хосе Мария Хименес (Атлетико)
  • 12 – Даниэль Карвахаль (Реал)
  • 11 – Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
  • 11 – Хосе Гая (Валенсия)
  • 11 – Ян Облак (Атлетико)
  • 10 – Иньяки Уильямс (Атлетик)
  • 10 – Яго Аспас (Сельта)
  • 9 – Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
  • 9 – Аритц Элустондо (Реал Сосьедад)
  • 9 – Антонио Райльо (Майорка)
  • 9 – Ерай Альварес (Атлетик)
  • 9 – Иньиго Лекуэ (Атлетик)
  • 9 – Микель Весга (Атлетик)
  • 9 – Альфонсо Педраса (Вильярреал)

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Коке (Хорхе Меродио) статистика Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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