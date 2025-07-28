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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 13:23 | Обновлено 28 июля 2025, 13:50
208
0

Капитан Руха рассказал, чем отличается новый тренер от Пономарева

Денис Пидгурский доволен развитием карьеры

28 июля 2025, 13:23 | Обновлено 28 июля 2025, 13:50
208
0
Капитан Руха рассказал, чем отличается новый тренер от Пономарева
ФК Рух. Денис Пидгурский

Капитан «Руха» Денис Пидгурский в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от проделанной работы в подготовительный период, рассказал, удалось ли найти достойную замену игрокам, которые покинули львовскую команду:

– Этот сезон будет очередным вызовом для «Руха». Ведь, помнится, перед началом второй части прошлого сезона, когда группа исполнителей «Руха» перешла в «Карпаты», не было недостатка в экспертах, которые утверждали, что нам не избежать борьбы за выживание. Однако они прогадали, «Рух», несмотря на потери, финишировал среди середняков. В межсезонье мы снова остались без нескольких ведущих футболистов, но никто не драматизирует ситуацию. Как говорится, такова футбольная жизнь. Клуб на этих трансферах хорошо заработал, эти средства будут использованы для надлежащей подготовки смены, совершенствования инфраструктуры, селекционной работы. Как видите, все взаимосвязано. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее.

– Ты – один из лидеров «Руха», если откровенно, не возникало желания также попробовать свои силы в более финансово прочной команде?

– Во-первых, у меня еще действующий контракт, во-вторых, не хочу комментировать слухи. Вот когда в клуб поступит конкретное предложение от другой команды относительно моей персоны, тогда уже можно что-то утверждать. Пока таких запросов не поступало, более того, я доволен, что продолжаю выступать именно за «Рух».

– Что именно больше всего устраивает в «Руше»?

– В «Руше» сейчас очень много юных футболистов и интересно наблюдать за их прогрессом, чувствовать, что в этом есть и твоя заслуга. Взять хотя бы для примера Богдана Левицкого, который в последних спаррингах выходил в старте и действовал надежно. И это в 16 лет. Поэтому, как по мне, все в «Рухе» будет хорошо.

– Кстати, игровые концепции нового руководителя Ивана Федика чем-то похожи на его предшественника Виталия Пономарева?

– Следует уточнить, что это уже второе появление Федика у руля. Когда он впервые возглавил «Рух», я выступал за юниорский состав и наши пути не пересекались. Важно, что у Федика и Пономарева тренировки проходят интересно. Есть много общего, в частности, стремление все делать в динамике, но есть и различия. Федик настраивает нас больше контролировать мяч, искать свободное пространство в владениях соперника с помощью отработанных комбинаций и домашних заготовок.

– «Рух» делает ставку на своих воспитанников. А что скажешь о последних новичках-легионерах?

– Считаю, что прошлой весной киргиз Бекназ Азмазбеков и гамбиец Бабукар Фаал нам помогли. Хочется, чтобы они и дальше прибавляли. К сожалению, по разным причинам они начали подготовку к новым испытаниям с опозданием. Остается надеяться, что уже в ходе чемпионата они наверстают упущенное. Что касается последнего «летнего» новичка – молдавана Влада Рейляну, то он еще проходит процесс адаптации.

- Тогда напоследок, что скажешь о возвращении в строй после длительного перерыва Марка Сапуги – твоего конкурента на позиции опорного полузащитника?

– Мы в команде очень рады, что Марко снова с нами. Его не сломали серьезные травмы и очень хочется, чтобы он стал еще сильнее. В сыгранных спаррингах Федик использовал Сапугу на позиции «восьмерки», но если его вернут в опорную зону, то ничего страшного. Уверен, что наша конкуренция пойдет только на пользу «Руху».

Ранее сообщалось о том, что Сапуга рассказал о возвращении после травмы.

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Денис Пидгурский Рух Львов инсайд Иван Федык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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