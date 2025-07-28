Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев рассказал, останется ли в команде лучший легионер ЛНЗ
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 13:44 |
243
0

Пономарев рассказал, останется ли в команде лучший легионер ЛНЗ

У каждого тренера есть свои рычаги влияния

28 июля 2025, 13:44 |
243
0
Пономарев рассказал, останется ли в команде лучший легионер ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

В период зимнего антракта в сезоне-2024/25 много разговоров было вокруг возможного перехода косоварского легионера ЛНЗ Мухаррема Яшари в австрийский ЛАСКа. Этот вопрос постепенно сошел на нет, хотя по информации Sport.ua, за 27-летним полузащитником, признанным лучшим игроком черкасского клуба прошлого чемпионата, внимательно следят скауты нескольких клубов. Однако расставаться с Яшари в Черкассах не спешат.

Новый тренерский штаб ЛНЗ был заинтересован в продолжении сотрудничества с опытным косоваром, о чем рассказал главный тренер Виталий Пономарев.

– Яшари в команде остается. Он продлил контракт с клубом и в сезоне-2025/26 будет играть в ЛНЗ. Это качественный футболист, и те или иные разговоры на него не повлияли. Он качественно работает во время тренировочного процесса. Считаю, что Яшари поможет команде достигать результатов.

– Вы имеете в виду разговоры о тех или иных вероятных заманчивых предложениях?

– Да-да. Ведь есть разные футболисты, которые по-разному относятся к подобным вещам. Однако Мухаррем Яшари – профессионал, поэтому с такими моментами он справляется. Продление контракта с ЛНЗ – лишнее тому подтверждение. Так что все нормально – работаем.

– Удалось ли вам в тренерской карьере выработать какой-то алгоритм, который на начальной стадии зарождения у того или иного футболиста «звездной болезни» мог бы ее погасить?

– Все футболисты разные, и мы не можем ко всем относиться одинаково. К каждому должен быть отдельный подход, индивидуальный. На первом месте должна быть дисциплина. Каждый игрок должен уважать клуб, команду и партнеров. Команда должна быть на первом месте, а уже потом личности. Только при таких условиях может быть результат. Футболисты все хорошо понимают, а мы, тренерский штаб, чтобы не допускать каких-либо негативных моментов, всегда доносим это до подопечных. И если иногда они возникают, то на них, конечно же, приходится влиять.

Ранее мы сообщали, что сразу после ухода из ЛНЗ у экс-главного тренера команды Романа Григорчука было одно предложение.

По теме:
Луческу рассказал, почему покинул киевское Динамо и вспомнил Шахтер
Андрей ГАВРЮШОВ: «Нужно совершенствовать организацию игры в среднем блоке»
Экс-игрок Динамо объяснил, почему в игре с Хамруном не будет разгрома
Мухаррем Яшари Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Бокс | 28 июля 2025, 09:02 0
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»

Известный комментатор восхищается Александром

Сборная Украины по пляжному футболу назвала состав на 4-й этап Евролиги
Футбол | 28 июля 2025, 12:56 0
Сборная Украины по пляжному футболу назвала состав на 4-й этап Евролиги
Сборная Украины по пляжному футболу назвала состав на 4-й этап Евролиги

Николай Костенко сформировал заявку из 12 игроков

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Бокс | 28.07.2025, 02:48
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Бокс | 28.07.2025, 03:07
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Украина одолела нейтралок из россии в командной рапире на ЧМ в Тбилиси
Другие виды | 28.07.2025, 11:15
Украина одолела нейтралок из россии в командной рапире на ЧМ в Тбилиси
Украина одолела нейтралок из россии в командной рапире на ЧМ в Тбилиси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
26.07.2025, 21:30 3
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 5
Футбол
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
26.07.2025, 13:27 7
Футбол
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42 1
Бокс
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
27.07.2025, 10:17 13
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
26.07.2025, 11:07 5
Бокс
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
26.07.2025, 22:42 16
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов
26.07.2025, 08:15 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем