Пономарев рассказал, останется ли в команде лучший легионер ЛНЗ

В период зимнего антракта в сезоне-2024/25 много разговоров было вокруг возможного перехода косоварского легионера ЛНЗ Мухаррема Яшари в австрийский ЛАСКа. Этот вопрос постепенно сошел на нет, хотя по информации Sport.ua, за 27-летним полузащитником, признанным лучшим игроком черкасского клуба прошлого чемпионата, внимательно следят скауты нескольких клубов. Однако расставаться с Яшари в Черкассах не спешат.

Новый тренерский штаб ЛНЗ был заинтересован в продолжении сотрудничества с опытным косоваром, о чем рассказал главный тренер Виталий Пономарев.

– Яшари в команде остается. Он продлил контракт с клубом и в сезоне-2025/26 будет играть в ЛНЗ. Это качественный футболист, и те или иные разговоры на него не повлияли. Он качественно работает во время тренировочного процесса. Считаю, что Яшари поможет команде достигать результатов.

– Вы имеете в виду разговоры о тех или иных вероятных заманчивых предложениях?

– Да-да. Ведь есть разные футболисты, которые по-разному относятся к подобным вещам. Однако Мухаррем Яшари – профессионал, поэтому с такими моментами он справляется. Продление контракта с ЛНЗ – лишнее тому подтверждение. Так что все нормально – работаем.

– Удалось ли вам в тренерской карьере выработать какой-то алгоритм, который на начальной стадии зарождения у того или иного футболиста «звездной болезни» мог бы ее погасить?

– Все футболисты разные, и мы не можем ко всем относиться одинаково. К каждому должен быть отдельный подход, индивидуальный. На первом месте должна быть дисциплина. Каждый игрок должен уважать клуб, команду и партнеров. Команда должна быть на первом месте, а уже потом личности. Только при таких условиях может быть результат. Футболисты все хорошо понимают, а мы, тренерский штаб, чтобы не допускать каких-либо негативных моментов, всегда доносим это до подопечных. И если иногда они возникают, то на них, конечно же, приходится влиять.

Ранее мы сообщали, что сразу после ухода из ЛНЗ у экс-главного тренера команды Романа Григорчука было одно предложение.