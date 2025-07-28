Андрей ГАВРЮШОВ: «Нужно совершенствовать организацию игры в среднем блоке»

«Левый Берег» завершает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочный сборах. В последнем контрольном матче команда сыграла с юношеской командой «Шахтера» и одержала победу со счетом 7:0. Впечатлениями о поединке поделился главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

«Настроение отличное. Мы провели уже немало контрольных матчей и, скажем честно, давно не побеждали. Так что приятно выиграть, еще и с хорошим счетом. Но я всегда говорю: чемпионат все покажет. Сегодня мы практически отработали основной состав – и матч получился продуктивным.

Это контрольная игра, и мы ее так и воспринимаем – спокойно. Информации получили достаточно. Есть нюансы, которые нужно совершенствовать: в частности организация игры в среднем блоке – как в обороне, так и в атаке. В первом тайме мы забили многое, но хочется, чтобы больше моментов реализовывали именно форварды и игроки атакующего звена.

Что касается стандартов, то у нас есть постоянные дни в недельном цикле, когда мы их отрабатываем. Это важно, ведь в играх с равными соперниками одна такая подача может решить судьбу матча. Мы знали, что нужно грамотно сыграть на втором темпе, перебить первых игроков и наши ребята это выполнили», – сказал Гаврюшов.