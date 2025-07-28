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Лига чемпионов
28 июля 2025, 13:31 | Обновлено 28 июля 2025, 13:59
523
2

Экс-игрок Динамо объяснил, почему в игре с Хамруном не будет разгрома

В ответном матче важно просто победить

28 июля 2025, 13:31 | Обновлено 28 июля 2025, 13:59
523
2
Экс-игрок Динамо объяснил, почему в игре с Хамруном не будет разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

29 июля состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и ФК «Хамрун Спартанс» из Мальты.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на это противостояние в польском Люблине.

«Вопрос о победителе в этой паре киевляне сняли с повестки дня еще после первого поединка на Мальте. Динамовцы не продемонстрировали яркую игру, но это не помешало им отпраздновать разгромную победу - 3:0. Именно отталкиваясь от этого счета, они будут программировать свои действия завтра в Люблине.

Конечно, не обойдется без изменений в составе, однако я не считаю, что они будут существенными. Все же не нужно забывать, что уже 2 августа киевлянам предстоит играть на старте чемпионата УПЛ в Ровно, поэтому нужно не только сохранить надлежащий игровой тонус, но и использовать повторный поединок для улучшения сыгранности. Это важно в начале сезона.

Следует ли снова ожидать крупной победы? Знаете, как по мне, важно просто взять верх, чтобы принести Украине столь нужные очки в классификации УЕФА и пополнить клубную кассу премиальными. Вот почему, думаю, что все закончится со счетом – 1:0 в пользу подопечных Александра Шовковского».

Поединок в Люблине будет обслуживать бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Сундбергом.

Ранее мы сообщали, что игрок «Динамо» женится на дочери легенды клуба.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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vasilichn
Согласен с Серёгой. Минимальная победа это + в таблицу коэффициентов.
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+1
Перець
Динамо слава богу не Полісся з Олександрією тут тільки перемога
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0
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