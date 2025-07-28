ФОТО. У экс-футболиста сборной Англии новая девушка. Она младше на 11 лет
Джермейн Дефо теперь ищет помоложе
Джермейн Дефо встречается с девушкой на 11 лет моложе — это рекрутер Фарран Томлин.
Бывший форвард сборной Англии 42-летний Джермейн Дефо начал новые отношения с 31-летней Фарран Томлин.
Пару заметили в лаунже первого класса в аэропорту Хитроу перед вылетом в Бодрум, где они отдыхали в люксовом отеле.
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Они также попали в объектив турецкой певицы, которая назвала их «искренними и тёплыми людьми».
Напомним, в 2023 году Дефо оказался в центре скандала после измены вскоре после развода с женой.
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