ФОТО. У экс-футболиста сборной Англии новая девушка. Она младше на 11 лет

Джермейн Дефо встречается с девушкой на 11 лет моложе — это рекрутер Фарран Томлин.

Бывший форвард сборной Англии 42-летний Джермейн Дефо начал новые отношения с 31-летней Фарран Томлин.

Пару заметили в лаунже первого класса в аэропорту Хитроу перед вылетом в Бодрум, где они отдыхали в люксовом отеле.

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Они также попали в объектив турецкой певицы, которая назвала их «искренними и тёплыми людьми».

Напомним, в 2023 году Дефо оказался в центре скандала после измены вскоре после развода с женой.