«Первый матч будет определяющим». Костенко – о 4-м этапе Евролиги 2025

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко поделился мыслями перед стартом четвёртого этапа Евролиги, в рамках которого его подопечные сыграют против сборных Франции, Италии и Латвии.

Соревнования пройдут в столице Молдовы, Кишинёве, с 1 по 3 сентября.

«30 июля мы выезжаем из Киева в Молдову, а уже 31-го у нас запланирована официальная тренировка в Кишинёве. 1 августа играем с Францией, 2-го – с Латвией, и 3-го – с Италией.

Соперники у нас не менее серьёзные, чем на первом этапе. Итальянцы всегда входят в число топ-команд. Французы же отлично выступили на отборочном этапе в Испании: заняли первое место в своей группе, набрали девять очков. Они обыграли даже действующих чемпионов Евролиги – португальцев. Все лидеры в строю, плюс появились несколько молодых исполнителей. Но самое главное – они находятся в очень хорошей функциональной форме, за счёт чего буквально «переехали» Португалию. Поэтому наш первый матч, с Францией, условно говоря, будет определяющим.

Наша задача-минимум, чтобы на 100% выйти в Суперфинал, – две победы в группе. Но, разумеется, мы ставим перед собой максимальную цель – выиграть этот тур, одержав три победы. Поэтому активно готовимся, тренировочный процесс идёт по плану.

Планируем провести занятия в Киеве ещё в понедельник и вторник. Все игроки сборной в боевой готовности, принимают участие во множестве матчей за свои клубы. Сейчас проходит финальная часть чемпионата Киева. Там шесть команд примерно одного уровня, так что идёт напряжённая борьба. Все ребята работают и находятся в хорошем игровом тонусе, ведь сейчас пиковая часть сезона», – сказал Костенко.