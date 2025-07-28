ФОТО. Большая трагедия. У футболиста умер 14-месячный сын
Маттиас Веррет потерял сына навсегда...
У футболиста «Бари» Маттиаса Веррета умер 14-месячный сын — клуб отменил сборы и матч.
Маттиас Веррет срочно вернулся в Бельгию после смерти сына Элиота Чарльза, которому было 14 месяцев. Мальчик скончался от короткой, но тяжёлой болезни. За два дня до трагедии його госпитализировали с вирусными симптомами.
Игрок находился на сборах с «Бари», но после новости президент клуба лично отвёз его в аэропорт. Команда отменила дальнейшие тренировочные сборы и матч с «Кавезе» в знак траура.
Супруга Веррета Сели Муйабо и их трёхлетняя дочь находились дома в Бельгии. Клуб выразил глубокие соболезнования: «Мы потрясены. Все — от президента до игроков — поддерживают Маттиаса и его семью в этот страшный момент. Просим болельщиков мысленно быть с ними».
Веррет ранее играл за ПСВ, «Ваасланд-Беверен», «Колдинг», «Виллем II» и «Брешию», а в июле подписал контракт с «Бари».
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