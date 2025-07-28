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Бразилия
28 июля 2025, 12:24 |
159
0

Бразильское трио преследует ПСЖ в рейтинге побед 2025 года

«Фламенго», «Палмейрас» и «Баия» одержали свои очередные победы в текущем году

28 июля 2025, 12:24 |
159
0
Бразильское трио преследует ПСЖ в рейтинге побед 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном туре чемпионата Бразилии победами отметились «Фламенго», «Палмейрас», а также «Баия».

«Фламенго» победил «Атлетико Минейро» со счетом 1:0, «Палмейрас» с таким же счетом – «Гремио», а «Баия» взяла верх над «Жувентуде» (3:0).

Эти победы позволили клубам подняться в рейтинге по количеству побед в 2025 году.

«Фламенго» вышел на второе место, имея в своем активе 29 побед. Только «ПСЖ» имеет больше – 34.

«Палмейрас» сравнялся с мадридским «Реалом». Теперь у обеих команд по 28 побед.

«Баия» смогла догнать другой испанский гранд – «Барселону» (по 27 побед).

Количество побед в 2025 году во всех турнирах

  • 34 – ПСЖ
  • 29 – Фламенго
  • 28 – Реал
  • 28 – Палмейрас
  • 27 – Барселона
  • 27 – Баия
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чемпионат Бразилии по футболу Фламенго Палмейрас Баия ПСЖ Реал Мадрид Барселона статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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