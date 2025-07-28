Бразильское трио преследует ПСЖ в рейтинге побед 2025 года

В очередном туре чемпионата Бразилии победами отметились «Фламенго», «Палмейрас», а также «Баия».

«Фламенго» победил «Атлетико Минейро» со счетом 1:0, «Палмейрас» с таким же счетом – «Гремио», а «Баия» взяла верх над «Жувентуде» (3:0).

Эти победы позволили клубам подняться в рейтинге по количеству побед в 2025 году.

«Фламенго» вышел на второе место, имея в своем активе 29 побед. Только «ПСЖ» имеет больше – 34.

«Палмейрас» сравнялся с мадридским «Реалом». Теперь у обеих команд по 28 побед.

«Баия» смогла догнать другой испанский гранд – «Барселону» (по 27 побед).

Количество побед в 2025 году во всех турнирах

34 – ПСЖ

29 – Фламенго

28 – Реал

28 – Палмейрас

27 – Барселона

27 – Баия