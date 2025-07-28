Бразильское трио преследует ПСЖ в рейтинге побед 2025 года
«Фламенго», «Палмейрас» и «Баия» одержали свои очередные победы в текущем году
В очередном туре чемпионата Бразилии победами отметились «Фламенго», «Палмейрас», а также «Баия».
«Фламенго» победил «Атлетико Минейро» со счетом 1:0, «Палмейрас» с таким же счетом – «Гремио», а «Баия» взяла верх над «Жувентуде» (3:0).
Эти победы позволили клубам подняться в рейтинге по количеству побед в 2025 году.
«Фламенго» вышел на второе место, имея в своем активе 29 побед. Только «ПСЖ» имеет больше – 34.
«Палмейрас» сравнялся с мадридским «Реалом». Теперь у обеих команд по 28 побед.
«Баия» смогла догнать другой испанский гранд – «Барселону» (по 27 побед).
Количество побед в 2025 году во всех турнирах
- 34 – ПСЖ
- 29 – Фламенго
- 28 – Реал
- 28 – Палмейрас
- 27 – Барселона
- 27 – Баия
O Bahia igualou o Barcelona e agora divide a 5ª colocação entre os clubes com mais triunfos (27) no mundo em 2025! 👏🇱🇺 pic.twitter.com/LFg7KhUPE1— R10 Score (@R10Score) July 27, 2025
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