Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола рассказал, вернется ли он в Барселону
Англия
28 июля 2025, 11:17 | Обновлено 28 июля 2025, 11:18
973
0

Гвардиола рассказал, вернется ли он в Барселону

Испанец отрицает возможность возвращения в каталонский клуб

28 июля 2025, 11:17 | Обновлено 28 июля 2025, 11:18
973
0
Гвардиола рассказал, вернется ли он в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о возможности возвращения в каталонскую «Барселона»:

«Вернуться в «Барселону» однажды? Все кончено. Навсегда. Это было очень красиво, но все кончено».

Пеп Гвардиола тренировал каталонский гранд с 2008 по 2012 год. За это время он завоевал 14 трофеев: 3 титула чемпиона Испании, 2 Кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Клубных чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола выгнал самого дорого игрока в истории «Манчестер Сити».

По теме:
Бразильское трио преследует ПСЖ в рейтинге побед 2025 года
РЭШФОРД: «Я верю, что он может заставить меня играть в хороший футбол»
Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде
Пеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50
Теннис | 28 июля 2025, 08:21 2
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50

Элина Свитолина сохранила 13-е место перед стартом на турнире WTA 1000 в Монреале

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Бокс | 28 июля 2025, 02:48 2
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»

Артем прокомментировал то, что Денис Бойко посетил поединок

Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Бокс | 28.07.2025, 09:02
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Кто рассудит? Озвучен список арбитров на второй матч Полесья в ЛК
Футбол | 28.07.2025, 12:38
Кто рассудит? Озвучен список арбитров на второй матч Полесья в ЛК
Кто рассудит? Озвучен список арбитров на второй матч Полесья в ЛК
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Бокс | 28.07.2025, 03:07
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
26.07.2025, 17:59 27
Футбол
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
26.07.2025, 22:06 4
Бокс
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
26.07.2025, 21:30 3
Бокс
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
26.07.2025, 13:54 7
Футбол
Бешикташ сделал официальное заявление из-за расистского скандала с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за расистского скандала с Шахтером
26.07.2025, 11:29 9
Футбол
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
26.07.2025, 12:55 1
Бокс
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
26.07.2025, 23:00 2
Бокс
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
26.07.2025, 13:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем