Гвардиола рассказал, вернется ли он в Барселону

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о возможности возвращения в каталонскую «Барселона»:

«Вернуться в «Барселону» однажды? Все кончено. Навсегда. Это было очень красиво, но все кончено».

Пеп Гвардиола тренировал каталонский гранд с 2008 по 2012 год. За это время он завоевал 14 трофеев: 3 титула чемпиона Испании, 2 Кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Клубных чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола выгнал самого дорого игрока в истории «Манчестер Сити».