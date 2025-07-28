Второй после Линекера может стать в Барселоне первым 

С 1989 года, момента ухода из «Барсы» Гари Линекера, за «блауграну» англичане больше не играли. И вот, спустя 36 лет, каталонский гранд снова подписал футболиста из страны-родоначальника великой игры. Им стал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Ситуации с подписанием «Барселоной» этих двух топовых британских игроков похожи лишь с большой натяжкой. И Гари, и Маркус пришли в столицу Каталонии примерно в одном возрасте. Линекеру было 26-ть на момент подписания, Маркусу сейчас – на год больше.

Но на этом аналогии заканчиваются. Гари тогда пришел в «Барсу» скорее «по знакомству», если так можно выразиться. На то время «сине-гранатовых» тренировал англичанин Терри Венейблс, который в пару к Линекеру «выписал» еще одного британского игрока – Марка Хьюза.

Но «британской» каталонская команда оставалась недолго. Вскоре «блауграну» возглавит знаменитый голландец Йохан Кройфф, и Линекеру не найдется места в той «Барселоне», которая вскоре выиграет дебютную Лигу чемпионов.

А Гари в составе «Барсы» выиграет «лишь» канувший в Лету Кубок обладателей кубков. И Кубок Испании. Не так уж и много для такого знакового игрока, каким был Гари Линекер в середине-конце восьмидесятых годов прошлого века.

Но и «Барса» времен Гари Линекера не была гегемоном даже по испанским меркам. «Мадрид» тогда котировался повыше.

Getty Images/Global Images Ukraine.

А вот следующий после Линекера англичанин, Маркус Рэшфорд, приходит на более «удобренную» почву. В минувшем сезоне «блауграна» на внутренней арене выиграла абсолютно все. И оступилась за шаг до финала Лиги чемпионов, эпически проиграв полуфинальную битву «Интеру».

Однако ситуация для «второго после Линекера» складывается таким образом, что он в этой блестящей «Барселоне» может и вовсе не сыграть на официальном уровне. В отличие от «Барселоны» 80-х, нынешняя «Барселона» испытывает ощутимые финансовые проблемы.

Линекер в свое время достался «блаугране» за весьма серьезные на тот момент четыре миллиона долларов. Сложно сказать, во сколько обошелся бы такой игрок такой команде сейчас. Ну, минимум ноль к той сумме нужно было бы сейчас «нарисовать». И, как бы там ни было, нынешняя «Барса» не потянула бы игрока уровня Гари Линекера. Просто потому, что лишних средств у «блауграны» сейчас нет.

Она бы и полноценный контракт Маркуса Рэшфорда тоже бы не потянула. Все по той же причине. Вариант с годичной арендой англичанина в данном случае очень подошел «Барсе».

Да, каталонцы по окончанию следующего сезона имеют право полностью выкупить у «Манчестер Юнайтед» контракт их воспитанника, но это отнюдь не значит, что произойдет именно так. Право выкупа – это ведь не обязанность. Неизвестно ведь, как покажет себя Рэшфорд за этот год. Может, и не покажет вовсе. А может, покажет так, что и не жалко будет выплатить манкунианцам прописанные в соглашении тридцать миллионов евро.

Но по состоянию на прямо сейчас Маркус Рэшфорд хоть и стал официально игроком «Барселоны», вопрос о его регистрации на новый сезон все еще открыт. И беда все в том же – «Барселона» продолжает не соответствовать условиям пресловутого закона Ла Лиги (1:1), согласно которому клуб не может себе позволить тратить больше, чем суммарно зарабатывает.

По этой же причине – несоответствия этому закону – «Барса» не смогла подписать полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса. Тот требовал письменных гарантий регистрации на новый сезон, и, не получив таковых, не рискнул на переход, оставшись в Бильбао на очень жирных финансовых условиях.

А вот Рэшфорд все-таки пошел на сознательней риск, и в этой связи для болельщиков «Барсы» он будет иметь более «пушистый» вид, нежели Уильямс-младший, даже если тот в итоге когда-то окажется на «Камп Ноу».

Похоже, Рэшфорд просто поверил президенту «сине-гранатовых» Лапорте. Как накануне минувшего сезона поверил Дани Ольмо. Не без проблем, но Ла Лига все-таки зарегистрировала Ольмо. Может быть, Лапорта провернет что-нибудь эдакое, и с регистрацией Рэшфорда тоже не будет проблем.

«Эдаким» может стать какой-нибудь исходящий трансфер для «Барсы». Наиболее напрашивающийся – продажа голкипера Тер Штегена, на которого в команде уже не рассчитывают, хотя сам немецкий страж ворот уходить и не собирается.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Другой вариант – более сложный, хотя и более денежный: привлечение новых коммерческих спонсоров.

Но если не получится ни мытьем, ни катаньем, то Маркус Рэшфорд может целый сезон провести на трибунах, наблюдая за игрой своей второй любимой (после «МЮ») команды, ради которой он пошел на существенное снижение зарплаты.

Это будет слишком жестоко и для каталонского клуба, и для его английского новобранца, но такой исход полностью исключать нельзя. Уж слишком непростая финансовая ситуация сейчас у «Барсы». Уж слишком большой зуб на «Барсу» имеет руководство Ла Лиги.

А вот что касается сугубо игровых нюансов этого трансфера, то, если у Лапорты таки получится заявить этого игрока, «выхлоп» от данного трансфера может получиться как минимум не хуже, чем в свое время от трансфера Линекера.

Дело в том, что по сравнению с Гари, Маркус – более универсальный игрок. Если Линекер – типический центрфорвард, то Рэшфорд может сыграть как на острие атаки, так и на месте левого вингера. Но даже не это главное. Нынешняя «Барса» очень подходит для Рэшфорда. Каталонская тики-така осталась давно в прошлом. Сейчас козыри «блауграны» - быстрые атаки и игра на пространстве, и для Маркуса, основной опцией которого все еще остается скорость, такая стихия может стать родной.

Плюс ко всему – персона главного тренера. Ханси Флик в минувшем сезоне сумел не только привить команде привлекательный, стильный футбол, но и, вместе с тем, сумел перезапустить карьеры многих футболистов, которых намеревались выгнать в три шеи. И речь не только о Рафиньи, пережившего чудесное превращение из изгоя в одного из главных претендентов на «Золотой мяч», но и о де Йонге, Мартинесе, Касадо, Кунде.

Getty Images/Global Images Ukraine.

На их фоне карьера Рэшфорда не просто нуждается, а вопит о перезагрузке. В АПЛ Маркуса затравили. Порой было за что. Но точно не за его благотворительность, хотя и за это его тоже там пинали. Да и не он главная причина всех бед нынешнего «МанЮнайтед», хотя порой его и пытались выставить в таком неприглядном свете.

И вот такой затравленный, с одной стороны, а с другой – сверхмотивированный и все еще классный футболист получает шанс заиграть не в какой-то там 15-й команде АПЛ, а в лучшей команде Испании, исповедующей одну из лучших манер игры в мире: за такой шанс можно и нужно цепляться зубами.

Лишь бы травмы обходили стороной. Хотя, уже в дебютном поединке Маркуса на новом месте – в товарищеской игре против «Виссел Кобе» - он был заменен якобы по причине небольшого повреждения.

Ну и, конечно же, если Лапорта таки додержит своего слова.

И вот тогда дело остается за малым. И «малый» не должен подвести. И запросто может оставить на «Камп Ноу» еще более заметный след, чем оставил его предшественник Гари Линекер.