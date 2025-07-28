УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
Сербский клуб оштрафован из-за плохой организации поединка против АЕК Ларнака
В четверг, 31 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся сербский «Партизан» и украинская «Александрия».
В первом противостоянии серебряный призер Премьер-лиги уступил сопернику со счетом 0:2 на номинально домашней арене. Накануне стало известно, что УЕФА наказал «Партизан» штрафом из-за плохой организации матча предыдущей стадии.
17 июля сербский клуб встречался с ФК АЕК Ларнака и допустил ряд нарушений – к некоторым лестницам на стадионе был заблокирован доступ, фанаты зажигали факелы и различную пиротехнику, а также бросали на поле различные предметы.
По этой причине в УЕФА решили оштрафовать клуб на 25 250 евро. По информации сербской прессы, «Партизан» остался недоволен наказанием.
Стоит отметить, что на матчах «Александрии» и «Партизана» запрещено присутствовать гостевым болельщикам, чтобы избежать драк, конфликтов и провокаций.
✔️ Ulaznice za revanš meč Partizan - Oleksandrija u prodaji su ONLINE na https://t.co/UKRzwz4fUL, a na blagajnama na stadionu biće od ponedeljka, 28. jula, od 10 časova.— FK Partizan (@FKPartizanBG) July 25, 2025
Cene:⁰Jug – 500 RSD⁰Istok / Zapad bočno – 900 RSD⁰Zapad centar – 1.200 RSD⁰Lože – od 3.500 RSD
📌… pic.twitter.com/KsoMqB9gSo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец отрицает возможность возвращения в каталонский клуб
Артем Довбик может перебраться в чемпионат Турции