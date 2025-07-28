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  4. УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
Лига конференций
28 июля 2025, 10:34 |
1188
0

УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций

Сербский клуб оштрафован из-за плохой организации поединка против АЕК Ларнака

28 июля 2025, 10:34 |
1188
0
УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
Лига конференций. Партизан – Александрия

В четверг, 31 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся сербский «Партизан» и украинская «Александрия».

В первом противостоянии серебряный призер Премьер-лиги уступил сопернику со счетом 0:2 на номинально домашней арене. Накануне стало известно, что УЕФА наказал «Партизан» штрафом из-за плохой организации матча предыдущей стадии.

17 июля сербский клуб встречался с ФК АЕК Ларнака и допустил ряд нарушений – к некоторым лестницам на стадионе был заблокирован доступ, фанаты зажигали факелы и различную пиротехнику, а также бросали на поле различные предметы.

По этой причине в УЕФА решили оштрафовать клуб на 25 250 евро. По информации сербской прессы, «Партизан» остался недоволен наказанием.

Стоит отметить, что на матчах «Александрии» и «Партизана» запрещено присутствовать гостевым болельщикам, чтобы избежать драк, конфликтов и провокаций.

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Лига конференций Партизан Белград Александрия УЕФА штрафы
Николай Титюк Источник
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