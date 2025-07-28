Трубин вышел в старте, пропустил один гол и помог Бенфике выиграть Кубок
Португальский клуб одолел турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2
26 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче». В зрелищном противостоянии лиссабонский клуб перестрелял соперника (3:2) и выиграл Кубок имени Эйсебио.
В первом тайме подопечные Бруну Лаже забили дважды в ворота соперника, но турецкий клуб сумел сократить отставание до минимума. На 60-й минуте Эн-Несири восстановил паритет, однако «Бенфика» вырвала победу благодаря точному удару от Энрике Араужу в конце матча.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, сыграл первый тайм и пропустил один мяч. Во второй половине игры ворота защищал конкурент украинца Самуэл Соареш, который также пропустил один мяч.
«Бенфика» шестой раз в своей истории стала обладателем трофея. В предыдущие годы были обыграны «Милан» (2008), «Арсенал» (2011), «Реал» (2012), «Ньюкасл» (2022) и «Фейеноорд» (2024).
Кубок имени Эйсебио, 26 июля
Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 3:2
Голы: Актюркоглу, 37, Браун, 42 (автогол), Энрике Арау – Кахведжи, 45, Эн-Несири, 60
⏹🏆 Vitória na Eusébio Cup!#EusébioCup pic.twitter.com/LvWEvjDaHb— SL Benfica (@SLBenfica) July 26, 2025
🏆👑 O troféu da #EusébioCup fica em casa! pic.twitter.com/Bm2i9oabWM— SL Benfica (@SLBenfica) July 26, 2025
🎥 Os bastidores da Eusébio Cup 2025!#EusébioCup pic.twitter.com/6zZIIpGErU— SL Benfica (@SLBenfica) July 27, 2025
Tu és o nosso Rei, Eusébio. 👑#EusébioCup pic.twitter.com/yePoNrvTez— SL Benfica (@SLBenfica) July 27, 2025
Smiles 😁#EusébioCup pic.twitter.com/rO3hxhjfsP— SL Benfica (@SLBenfica) July 26, 2025
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