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  4. Трубин вышел в старте, пропустил один гол и помог Бенфике выиграть Кубок
Португалия
28 июля 2025, 10:13 |
1074
0

Трубин вышел в старте, пропустил один гол и помог Бенфике выиграть Кубок

Португальский клуб одолел турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2

28 июля 2025, 10:13 |
1074
0
Трубин вышел в старте, пропустил один гол и помог Бенфике выиграть Кубок
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

26 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче». В зрелищном противостоянии лиссабонский клуб перестрелял соперника (3:2) и выиграл Кубок имени Эйсебио.

В первом тайме подопечные Бруну Лаже забили дважды в ворота соперника, но турецкий клуб сумел сократить отставание до минимума. На 60-й минуте Эн-Несири восстановил паритет, однако «Бенфика» вырвала победу благодаря точному удару от Энрике Араужу в конце матча.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, сыграл первый тайм и пропустил один мяч. Во второй половине игры ворота защищал конкурент украинца Самуэл Соареш, который также пропустил один мяч.

«Бенфика» шестой раз в своей истории стала обладателем трофея. В предыдущие годы были обыграны «Милан» (2008), «Арсенал» (2011), «Реал» (2012), «Ньюкасл» (2022) и «Фейеноорд» (2024).

Кубок имени Эйсебио, 26 июля

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 3:2

Голы: Актюркоглу, 37, Браун, 42 (автогол), Энрике Арау – Кахведжи, 45, Эн-Несири, 60

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Юссеф Эн-Несири Керем Актюркоглу Ирфан Кахведжи Энрике Араужу Анатолий Трубин Самуэл Соареш Бруну Лаже Бенфика Фенербахче
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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