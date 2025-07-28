Роналду вернется в Испанию 10 августа. Известна цена билетов на матч звезды

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вернется в Испанию – звездный футболист выступал здесь за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.

10 августа состоится товарищеский матч, в котором примут участие испанская «Альмерия» и «Аль-Наср». Это событие вызвало огромный ажиотаж среди болельщиков, поэтому ожидается, что стадион будет заполнен на 100%.

«Криштиану Роналду и «Аль-Наср» сыграют с «Альмерией» в предсезонном товарищеском матче в воскресенье, 10 августа, на стадионе «Альмерия». Долгожданная встреча состоится всего за неделю до начала сезона в Ла Лиге.

Билеты поступят в продажу во вторник, 29 июля. Владельцы абонементов UD Almería смогут забронировать любое место на стадионе всего за 10 евро. Стоимость билетов составит от 60 до 120 евро», – сообщила пресс-служба испанского клуба.