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Испания
28 июля 2025, 13:55 | Обновлено 28 июля 2025, 14:16
342
0

Роналду вернется в Испанию 10 августа. Известна цена билетов на матч звезды

«Аль-Наср» проведет товарищеский матч против «Альмерии»

28 июля 2025, 13:55 | Обновлено 28 июля 2025, 14:16
342
0
Роналду вернется в Испанию 10 августа. Известна цена билетов на матч звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вернется в Испанию – звездный футболист выступал здесь за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.

10 августа состоится товарищеский матч, в котором примут участие испанская «Альмерия» и «Аль-Наср». Это событие вызвало огромный ажиотаж среди болельщиков, поэтому ожидается, что стадион будет заполнен на 100%.

«Криштиану Роналду и «Аль-Наср» сыграют с «Альмерией» в предсезонном товарищеском матче в воскресенье, 10 августа, на стадионе «Альмерия». Долгожданная встреча состоится всего за неделю до начала сезона в Ла Лиге.

Билеты поступят в продажу во вторник, 29 июля. Владельцы абонементов UD Almería смогут забронировать любое место на стадионе всего за 10 евро. Стоимость билетов составит от 60 до 120 евро», – сообщила пресс-служба испанского клуба.

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Альмерия Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду товарищеские матчи билеты
Николай Титюк Источник
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