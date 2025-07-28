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Англия
28 июля 2025, 09:11 |
1005
0

Стало известно, за сколько Зинченко продает свой ресторан в Киеве

Объявление о продаже ресторана уже есть в свободном доступе

28 июля 2025, 09:11 |
1005
0
Стало известно, за сколько Зинченко продает свой ресторан в Киеве
Instagram.

Агентство недвижимости Keys Real Estate на своей странице в Instagram опубликовало объявление о продаже ресторана INCH в Киеве, владельцем которого является звездный игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко.

По данным источника, приобрести это заведение можно за 2,5 миллиона долларов. Пока неизвестно почему Александр вместе с женой решили отказаться от дальнейшего ведения этого бизнеса.

Зинченко и его жена открыли собственный ресторан в июне 2024 года, однако уже в июле 2025 года было объявлено о его закрытии.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за Арсенал, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) ресторан Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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