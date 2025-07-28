Стало известно, за сколько Зинченко продает свой ресторан в Киеве
Объявление о продаже ресторана уже есть в свободном доступе
Агентство недвижимости Keys Real Estate на своей странице в Instagram опубликовало объявление о продаже ресторана INCH в Киеве, владельцем которого является звездный игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко.
По данным источника, приобрести это заведение можно за 2,5 миллиона долларов. Пока неизвестно почему Александр вместе с женой решили отказаться от дальнейшего ведения этого бизнеса.
Зинченко и его жена открыли собственный ресторан в июне 2024 года, однако уже в июле 2025 года было объявлено о его закрытии.
В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за Арсенал, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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