Стало известно, за сколько Зинченко продает свой ресторан в Киеве

Агентство недвижимости Keys Real Estate на своей странице в Instagram опубликовало объявление о продаже ресторана INCH в Киеве, владельцем которого является звездный игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко.

По данным источника, приобрести это заведение можно за 2,5 миллиона долларов. Пока неизвестно почему Александр вместе с женой решили отказаться от дальнейшего ведения этого бизнеса.

Зинченко и его жена открыли собственный ресторан в июне 2024 года, однако уже в июле 2025 года было объявлено о его закрытии.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за Арсенал, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.