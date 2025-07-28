Металлист 1925 сделал важное заявление после демарша украинского форварда

Пресс-служба харьковского «Металлиста 1925» опубликовала важное заявление о последствиях демарша украинского форварда Алексея Сидорова. В клубе заявили, что не боятся ограничений от Министерства спорта.

«У нас нет причин бояться ограничений от Министерства спорта, поскольку футболист не уезжал за границу вместе с клубом. Он самостоятельно уехал из Украины. Все игроки и работники Металлиста 1925, которые на летнем заграничном сборе команды вернулись в Украину», – сообщили в пресс-службе харьковского клуба.

Вторую часть сезона 2024/25 Сидоров играл за ковалевский Колос. За команду Руслана Костышина форвард провел девять матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 назвал стадион, где будет проводить домашние матчи