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  4. Металлист 1925 сделал важное заявление после демарша украинского форварда
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 08:57 |
871
1

Металлист 1925 сделал важное заявление после демарша украинского форварда

Клуб не боится ограничений от Министерства спорта

28 июля 2025, 08:57 |
871
1
Металлист 1925 сделал важное заявление после демарша украинского форварда
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

Пресс-служба харьковского «Металлиста 1925» опубликовала важное заявление о последствиях демарша украинского форварда Алексея Сидорова. В клубе заявили, что не боятся ограничений от Министерства спорта.

«У нас нет причин бояться ограничений от Министерства спорта, поскольку футболист не уезжал за границу вместе с клубом. Он самостоятельно уехал из Украины. Все игроки и работники Металлиста 1925, которые на летнем заграничном сборе команды вернулись в Украину», – сообщили в пресс-службе харьковского клуба.

Вторую часть сезона 2024/25 Сидоров играл за ковалевский Колос. За команду Руслана Костышина форвард провел девять матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 назвал стадион, где будет проводить домашние матчи

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Алексей Сидоров Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 1
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Андрей Никлиевич
Автор цієї писанини, сам це вигадав! Бо у заяві клубу цього немає!!! 
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