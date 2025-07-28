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Украина. Первая лига
28 июля 2025, 08:34 | Обновлено 28 июля 2025, 08:35
1103
0

Поворознюк заговорил об уходе Кобина из Ингульца: «Все меняется»

Функционер заявил, что не планирует менять тренера, но все может измениться

28 июля 2025, 08:34 | Обновлено 28 июля 2025, 08:35
1103
0
Поворознюк заговорил об уходе Кобина из Ингульца: «Все меняется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк очертил задачи команды на предстоящий сезон Первой лиги Украины, заявив, что пока не видит смысла увольнять Василия Кобина, но меняться может все.

«Меняться может все, но пока я не вижу причины увольнения Василия Кобина. Усиливаться будем, а менять тренера не вижу смысла.

Планы? Будем стараться вернуться в УПЛ», – лаконично сказал президент Ингульца.

По итогам прошедшего сезона Украинской Премьер-лиги «Ингулец» не смог удержаться в элите украинского футбола, вылетев в Первую лигу Украины. Подопечные Василия Кобина стартуют в новом сезоне матчем против «Буковины».

Ранее сообщалось, что Ингулец вернулся из Закарпатья, но с новичками еще не определился

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Василий Кобин Ингулец Александр Поворознюк Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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