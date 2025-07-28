Другие новости28 июля 2025, 04:26 |
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ФОТО. Жаркий отдых семейства Луниных: где и как отдыхает вратарь Реала
Андрей и Анастасия Лунина отправились на испанский курорт
28 июля 2025, 04:26 |
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Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин наслаждается отпуском в компании жены и сына.
Пара отправилась в Марбелью – один из топ-курортов Испании.
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Анастасия публикует фотографии и фиксирует моменты долгожданного отдыха с мужем.
Андрей и Анастасия демонстрируют чудесную форму и показывают насколько хорошо проводят время вместе с сыном.
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