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28 июля 2025, 04:26 |
111
0

ФОТО. Жаркий отдых семейства Луниных: где и как отдыхает вратарь Реала

Андрей и Анастасия Лунина отправились на испанский курорт

28 июля 2025, 04:26 |
111
0
ФОТО. Жаркий отдых семейства Луниных: где и как отдыхает вратарь Реала
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин наслаждается отпуском в компании жены и сына.

Пара отправилась в Марбелью – один из топ-курортов Испании.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Анастасия публикует фотографии и фиксирует моменты долгожданного отдыха с мужем.

Андрей и Анастасия демонстрируют чудесную форму и показывают насколько хорошо проводят время вместе с сыном.

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фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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