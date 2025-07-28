ФОТО. Жаркий отдых семейства Луниных: где и как отдыхает вратарь Реала

Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин наслаждается отпуском в компании жены и сына.

Пара отправилась в Марбелью – один из топ-курортов Испании.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Анастасия публикует фотографии и фиксирует моменты долгожданного отдыха с мужем.

Андрей и Анастасия демонстрируют чудесную форму и показывают насколько хорошо проводят время вместе с сыном.