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28 июля 2025, 03:46 |
568
0

ФОТО. Футболист Динамо женится на дочери легенды клуба. Скоро

Кристина Шацких и Николай Шапаренко счастливы вместе

28 июля 2025, 03:46 |
568
0
ФОТО. Футболист Динамо женится на дочери легенды клуба. Скоро
Instagram. Кристина Шацких и Николай Шапаренко

Возлюбленная полузащитника «Динамо» Николая ШапаренкоКристина Шацких — поделилась трогательными фото с футболистом.

На снимках пара улыбается и обнимается. А в комментариях все восхищаются красотой пары – пришла в комментарии и Влада Зинченко.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее девушка появилась на фото с свадебным букетом и уже отпраздновала девичник.

Хотя дата свадьбы не объявлена, поклонники считают, что подготовка близится к финалу.

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фото lifestyle Кристина Шацких Николай Шапаренко Динамо Киев свадьба
Максим Лапченко Источник: Instagram
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