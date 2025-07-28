Другие новости28 июля 2025, 03:46 |
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ФОТО. Футболист Динамо женится на дочери легенды клуба. Скоро
Кристина Шацких и Николай Шапаренко счастливы вместе
28 июля 2025, 03:46 |
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Возлюбленная полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко — Кристина Шацких — поделилась трогательными фото с футболистом.
На снимках пара улыбается и обнимается. А в комментариях все восхищаются красотой пары – пришла в комментарии и Влада Зинченко.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее девушка появилась на фото с свадебным букетом и уже отпраздновала девичник.
Хотя дата свадьбы не объявлена, поклонники считают, что подготовка близится к финалу.
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