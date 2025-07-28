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28 июля 2025, 03:28 | Обновлено 28 июля 2025, 07:26
471
0

«Последний раз так красиво — на свадьбе»: Зинченко рассмешили Instagram

Александр и Влада Зинченко показали, что такое стиль и гармония

28 июля 2025, 03:28 | Обновлено 28 июля 2025, 07:26
471
0
«Последний раз так красиво — на свадьбе»: Зинченко рассмешили Instagram
Instagram. Александр и Влада Зинченко

Александр и Влада Зинченко порадовали подписчиков новыми совместными фото в Instagram.

Пара появилась на мероприятии в вечерних нарядах: Влада — в розовом платье с разрезом, Александр — в сером костюме и чёрной футболке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи соцсетей отметили их гармонию и засыпали комплиментами.

«Последний раз у нас были такие красивые фото на свадьбе», — с юмором написала Влада.

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фото Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) lifestyle Арсенал Лондон сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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