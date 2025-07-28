Месси имеет сенсационный вариант продолжения карьеры: «Было бы здорово...»

Президент итальянского Комо Мирван Суварсо ответил СМИ, которые приписывают его клубу интерес к аргентинскому форварду Лионелю Месси. Функционер заявил, что Лео просто приезжал в гости в Сеск Фабрегас, но подчеркнул, что не прочь видеть аргентинца в Комо как футболиста.

«Семья Месси была в гостях у Фабрегаса и его супруги. Было бы прекрасно видеть его здесь, но почему он должен оставлять все деньги, которые сейчас зарабатывает? К тому же мы не имели с ним никакого контакта», – резюмировал Мирван.

Лионель Месси имеет действующий контракт с Интером Майами до конца 2025 года. По данным СМИ, американский клуб уверен в продолжении сотрудничества, хотя официально новое соглашение еще не подписано.

Ранее сообщалось, что форвард национальной сборной Испании близок к трансферу в Комо.