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  4. Месси имеет сенсационный вариант продолжения карьеры: «Было бы здорово...»
Major League Soccer
28 июля 2025, 07:21 |
1263
1

Месси имеет сенсационный вариант продолжения карьеры: «Было бы здорово...»

Президент «Комо» заявил, что не против видеть аргентинца в своей команде, но не верит в в это

28 июля 2025, 07:21 |
1263
1
Месси имеет сенсационный вариант продолжения карьеры: «Было бы здорово...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент итальянского Комо Мирван Суварсо ответил СМИ, которые приписывают его клубу интерес к аргентинскому форварду Лионелю Месси. Функционер заявил, что Лео просто приезжал в гости в Сеск Фабрегас, но подчеркнул, что не прочь видеть аргентинца в Комо как футболиста.

«Семья Месси была в гостях у Фабрегаса и его супруги. Было бы прекрасно видеть его здесь, но почему он должен оставлять все деньги, которые сейчас зарабатывает? К тому же мы не имели с ним никакого контакта», – резюмировал Мирван.

Лионель Месси имеет действующий контракт с Интером Майами до конца 2025 года. По данным СМИ, американский клуб уверен в продолжении сотрудничества, хотя официально новое соглашение еще не подписано.

Ранее сообщалось, что форвард национальной сборной Испании близок к трансферу в Комо.

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Комо Лионель Месси трансферы трансферы Серии A Сеск Фабрегас Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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