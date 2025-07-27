Овчаренко добрался до финала парного разряда на турнире ITF M25 в Румынии

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал финалистом парного разряда на турнире ITF M15 в румынском городе Бакэу.

В решающем поединке украинец вместе с Хуаном Пабло Пасом из Аргентины потерпел поражение от тандема Франко Ронкаделли (Уругвай) / Илья Снитари (Молдова) в трех сетах за 1 час и 53 минуты.

ITF M25 Бакэу. Пары. Грунт, финал

Франко Ронкаделли (Уругвай) / Илья Снитари (Молдова) [1] – Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) [2] – 5:7, 6:4, [10:5]

Овчаренко провел 24-й парный финал в карьере на уровне ITF и боролся за 13-й трофей.

В одиночном разряде на кортах Бакэу Александр вылетел в четвертьфинале, уступив Раду Михау Папое (АТР 690) со счетом 2:6, 4:6.