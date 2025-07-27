Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Овчаренко добрался до финала парного разряда на турнире ITF M25 в Румынии
ITF
27 июля 2025, 22:38 |
23
0

Овчаренко добрался до финала парного разряда на турнире ITF M25 в Румынии

Александр и Хуан Пабло Пас не сумели переиграть Ронкаделли и Снитари в финале в Бакэу

27 июля 2025, 22:38 |
23
0
Овчаренко добрался до финала парного разряда на турнире ITF M25 в Румынии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал финалистом парного разряда на турнире ITF M15 в румынском городе Бакэу.

В решающем поединке украинец вместе с Хуаном Пабло Пасом из Аргентины потерпел поражение от тандема Франко Ронкаделли (Уругвай) / Илья Снитари (Молдова) в трех сетах за 1 час и 53 минуты.

ITF M25 Бакэу. Пары. Грунт, финал

Франко Ронкаделли (Уругвай) / Илья Снитари (Молдова) [1] – Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) [2] – 5:7, 6:4, [10:5]

Овчаренко провел 24-й парный финал в карьере на уровне ITF и боролся за 13-й трофей.

В одиночном разряде на кортах Бакэу Александр вылетел в четвертьфинале, уступив Раду Михау Папое (АТР 690) со счетом 2:6, 4:6.

По теме:
Украинский тандем взял парный трофей на грунтовом турнире в Австрии
Рейтинг АТР. Синнер увеличил отрыв от Алькараса после Уимблдона-2025
Овчаренко провел финальный матч в парном разряде 25-тысячника в Германии
Александр Овчаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист Шахтера сделал роскошный подарок своей возлюбленной
Футбол | 27 июля 2025, 03:54 30
ФОТО. Футболист Шахтера сделал роскошный подарок своей возлюбленной
ФОТО. Футболист Шахтера сделал роскошный подарок своей возлюбленной

Ефим Конопля показал пример

Украинский теннисист завоевал второй трофей категории ITF M25 в карьере
Теннис | 27 июля 2025, 21:19 0
Украинский теннисист завоевал второй трофей категории ITF M25 в карьере
Украинский теннисист завоевал второй трофей категории ITF M25 в карьере

Вячеслав Белинский стал чемпионом грунтовых соревнований в городе Оллерсбах, Австрия

Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Футбол | 27.07.2025, 16:16
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Бокс | 26.07.2025, 23:00
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перебрался в Динамо
Футбол | 27.07.2025, 14:03
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перебрался в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перебрался в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
26.07.2025, 05:40 8
Бокс
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
26.07.2025, 12:55 1
Бокс
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 3
Футбол
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
Степаненко заговорил о возвращении в Шахтер после прихода Турана
26.07.2025, 11:08 2
Футбол
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
26.07.2025, 11:29 8
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 2
Бокс
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
Вице-президент Партизана: «Когда Александрия приедет в Белград...»
Вице-президент Партизана: «Когда Александрия приедет в Белград...»
25.07.2025, 18:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем