WTA27 июля 2025, 19:45 |
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Лейла Фернандес – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Вашингтоне
27 июля 2025, 19:45 |
118
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27 июля состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).
Ориентировочно в 21:30 по Киеву на центральный корт выйдут Лейла Фернандес (Канада, WTA 36) и Анна Калинская (WTA 48).
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Лейлы.
Победительница противостояния выиграет трофей пятисотника в столице США.
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Лейло, рятуй цей турнір від гниди кацапської!
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