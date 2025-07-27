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  4. Лейла Фернандес – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 июля 2025, 19:45 |
118
1

Лейла Фернандес – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Вашингтоне

27 июля 2025, 19:45 |
118
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Лейла Фернандес – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

27 июля состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

Ориентировочно в 21:30 по Киеву на центральный корт выйдут Лейла Фернандес (Канада, WTA 36) и Анна Калинская (WTA 48).

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Лейлы.

Победительница противостояния выиграет трофей пятисотника в столице США.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Лейло, рятуй цей турнір від гниди кацапської!
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