Лейла Фернандес – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июля состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

Ориентировочно в 21:30 по Киеву на центральный корт выйдут Лейла Фернандес (Канада, WTA 36) и Анна Калинская (WTA 48).

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Лейлы.

Победительница противостояния выиграет трофей пятисотника в столице США.

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