Англия27 июля 2025, 19:32 |
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ФОТО. В стиле Теда Лассо. Гвардиола кардинально сменил имидж
Главная тема дня – усы тренера «Манчестер Сити»
27 июля 2025, 19:32 |
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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола кардинально изменил имидж, оставив на своем лице усы.
Такое изменение стиля стало темой для дискуссий среди болельщиков.
Большинство пользователей соцсети нашли в новом имидже Гвардиолы сходство с усами киноперсонажа Теда Лассо (сериал о тренере английской команды Ричмонд).
Кстати, Пеп Гвардиола снялся в третьем сезоне сериала в качестве тренера Манчестер Сити. Его команда по сценарию победила Ричмонд.
Также болельщики чувствуют, что новый стиль поможет «горожанам» побеждать.
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