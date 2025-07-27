ФОТО. В стиле Теда Лассо. Гвардиола кардинально сменил имидж

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола кардинально изменил имидж, оставив на своем лице усы.

Такое изменение стиля стало темой для дискуссий среди болельщиков.

Большинство пользователей соцсети нашли в новом имидже Гвардиолы сходство с усами киноперсонажа Теда Лассо (сериал о тренере английской команды Ричмонд).

Кстати, Пеп Гвардиола снялся в третьем сезоне сериала в качестве тренера Манчестер Сити. Его команда по сценарию победила Ричмонд.

Также болельщики чувствуют, что новый стиль поможет «горожанам» побеждать.