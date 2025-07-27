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Англия
27 июля 2025, 19:32 |
850
2

ФОТО. В стиле Теда Лассо. Гвардиола кардинально сменил имидж

Главная тема дня – усы тренера «Манчестер Сити»

27 июля 2025, 19:32 |
850
2
ФОТО. В стиле Теда Лассо. Гвардиола кардинально сменил имидж
Twitter

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола кардинально изменил имидж, оставив на своем лице усы.

Такое изменение стиля стало темой для дискуссий среди болельщиков.

Большинство пользователей соцсети нашли в новом имидже Гвардиолы сходство с усами киноперсонажа Теда Лассо (сериал о тренере английской команды Ричмонд).

Кстати, Пеп Гвардиола снялся в третьем сезоне сериала в качестве тренера Манчестер Сити. Его команда по сценарию победила Ричмонд.

Также болельщики чувствуют, что новый стиль поможет «горожанам» побеждать.

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Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити lifestyle
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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Demid Romanchik
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Victor673256ua
Гвардіола до Гріліша достукатись не зміг. А Тед Лассо до свого "Гріліша" підхід знайшов))
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