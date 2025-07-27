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Лига конференций
27 июля 2025, 19:09 |
1691
3

Полесье потеряло легионера после позорного поражения в Лиге конференций

Лукас Тейлор получил серьезную травму

27 июля 2025, 19:09 |
1691
3
Полесье потеряло легионера после позорного поражения в Лиге конференций
ФК Полесье. Лукас Тейлор

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Лукас Тейлор получил повреждение в матче квалификационного раунда Лиги конференций против «Санта-Коломы» (1:2).

По официальной информации, после детального обследования врачи подтвердили повреждение связок, что требовало оперативного вмешательства.

В воскресенье, 27 июля, в Киеве бразилец успешно перенес операцию. По прогнозам врачей, на полное восстановление Тейлору понадобится от 6 до 8 месяцев.

Ответный матч между Полесьем и Санта-Коломой состоится в четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Руслан Ротань объяснил позорное поражение в первом официальном матче во главе «Полесья».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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Комментарии 3
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Перший Серед Рівних
Да цей клуб взагалі розпустити треба.
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+2
saltim
Чем оно позорное? Эта Колома в УПЛ в десятке точно была бы
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-2
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