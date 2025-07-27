Полесье потеряло легионера после позорного поражения в Лиге конференций

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Лукас Тейлор получил повреждение в матче квалификационного раунда Лиги конференций против «Санта-Коломы» (1:2).

По официальной информации, после детального обследования врачи подтвердили повреждение связок, что требовало оперативного вмешательства.

В воскресенье, 27 июля, в Киеве бразилец успешно перенес операцию. По прогнозам врачей, на полное восстановление Тейлору понадобится от 6 до 8 месяцев.

Ответный матч между Полесьем и Санта-Коломой состоится в четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Руслан Ротань объяснил позорное поражение в первом официальном матче во главе «Полесья».