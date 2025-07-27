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  4. Байер – антирекордсмен трансферного окна по потерянным лидерам
Германия
27 июля 2025, 17:53 |
503
0

Байер – антирекордсмен трансферного окна по потерянным лидерам

«Фармацевты» потеряли игроков, которые в общей сложности в прошлом сезоне оформили 96 Г + А

27 июля 2025, 17:53 |
503
0
Байер – антирекордсмен трансферного окна по потерянным лидерам
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд из топ-5 европейских лиг, которые во время нынешнего трансферного окна потеряли игроков, которые суммарно выполнили наибольшее количество результативных действий в прошлом сезоне.

Антирекордсменом летнего трансферного окна по этому показателю стал леверкузенский «Байер» – 8 игроков, которые вместе оформили 96 результативных действий в сезоне 2024/25.

В пятерку лидеров также вошли: французский «Лион» (7 игроков, 95 Г + А), итальянский «Удинезе» (6 игроков, 74 Г + А), итальянская «Дженоа» (11 игроков, 71 Г + А) и французский «Лилль» (7 игроков, 71 Г + А).

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трансферы статистика Transfermarkt трансферы Бундеслиги Лион Удинезе Дженоа Лилль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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