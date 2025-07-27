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  4. Ливерпуль возглавил интересный рейтинг среди клубов топ-5 европейских лиг
Англия
27 июля 2025, 17:35 |
294
0

Ливерпуль возглавил интересный рейтинг среди клубов топ-5 европейских лиг

Новые игроки «мерсисайдцев» были самыми результативными в прошлом сезоне

27 июля 2025, 17:35 |
294
0
Ливерпуль возглавил интересный рейтинг среди клубов топ-5 европейских лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд из топ-5 лиг Европы, новые игроки которых суммарно выполнили наибольшее количество результативных действий в сезоне 2024/25.

Лидером списка стал английский «Ливерпуль», который подписал шестерых футболистов с общим показателем 101 очко по системе «гол + пас» в прошлом сезоне.

Следующими в списке разместились: итальянский «Комо» (9 игроков, 96 Г + А), английский «Манчестер Сити» (5 игроков, 79 Г + А), немецкий «Санкт-Паули» (9 игроков, 77 Г + А) и итальянская «Фиорентина» (6 игроков, 77 Г + А).

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Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы статистика Transfermarkt Комо Манчестер Сити Санкт-Паули Фиорентина
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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