Ливерпуль возглавил интересный рейтинг среди клубов топ-5 европейских лиг

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд из топ-5 лиг Европы, новые игроки которых суммарно выполнили наибольшее количество результативных действий в сезоне 2024/25.

Лидером списка стал английский «Ливерпуль», который подписал шестерых футболистов с общим показателем 101 очко по системе «гол + пас» в прошлом сезоне.

Следующими в списке разместились: итальянский «Комо» (9 игроков, 96 Г + А), английский «Манчестер Сити» (5 игроков, 79 Г + А), немецкий «Санкт-Паули» (9 игроков, 77 Г + А) и итальянская «Фиорентина» (6 игроков, 77 Г + А).