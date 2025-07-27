Опять он? Лидеры по ассистам в плей-офф международных турниров с 1996 года
Капитан сборной Аргентины не перестает удивлять своим лидерством в многочисленных рейтингах
Аргентинский нападающий Лионель Месси является лидером в рейтинге игроков, которые отдали наибольшее количество результативных передач в плей-офф международных соревнований – 26 ассистов в 65 матчах.
С большим отрывом соседом аргентинца по списку стал колумбиец Хамес Родригес, который в 28 поединках отметился 13 ассистами.
Тройку лидеров закрывает голландец Арьен Роббен с 12 результативными передачами в 24 международных встречах.
В топ-5 рейтинга также вошли: немец Бастиан Швайнштайгер (12 А, 30 М) и англичанин Дэвид Бекхэм (11 А, 20 М), который имеет лучший коэффициент ассистов на матч – 0,55.
Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на седьмом месте (10 ассистов в 52 матчах).
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de passes décisives en phase finale de compétitions internationales depuis 1996 pic.twitter.com/jCG9YKmpHs— PopFoot (@ThePopFoot) July 26, 2025
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