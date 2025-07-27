Опять он? Лидеры по ассистам в плей-офф международных турниров с 1996 года

Аргентинский нападающий Лионель Месси является лидером в рейтинге игроков, которые отдали наибольшее количество результативных передач в плей-офф международных соревнований – 26 ассистов в 65 матчах.

С большим отрывом соседом аргентинца по списку стал колумбиец Хамес Родригес, который в 28 поединках отметился 13 ассистами.

Тройку лидеров закрывает голландец Арьен Роббен с 12 результативными передачами в 24 международных встречах.

В топ-5 рейтинга также вошли: немец Бастиан Швайнштайгер (12 А, 30 М) и англичанин Дэвид Бекхэм (11 А, 20 М), который имеет лучший коэффициент ассистов на матч – 0,55.

Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на седьмом месте (10 ассистов в 52 матчах).