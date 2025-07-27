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27 июля 2025, 17:00 | Обновлено 27 июля 2025, 17:02
239
0

Опять он? Лидеры по ассистам в плей-офф международных турниров с 1996 года

Капитан сборной Аргентины не перестает удивлять своим лидерством в многочисленных рейтингах

27 июля 2025, 17:00 | Обновлено 27 июля 2025, 17:02
239
0
Опять он? Лидеры по ассистам в плей-офф международных турниров с 1996 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси является лидером в рейтинге игроков, которые отдали наибольшее количество результативных передач в плей-офф международных соревнований – 26 ассистов в 65 матчах.

С большим отрывом соседом аргентинца по списку стал колумбиец Хамес Родригес, который в 28 поединках отметился 13 ассистами.

Тройку лидеров закрывает голландец Арьен Роббен с 12 результативными передачами в 24 международных встречах.

В топ-5 рейтинга также вошли: немец Бастиан Швайнштайгер (12 А, 30 М) и англичанин Дэвид Бекхэм (11 А, 20 М), который имеет лучший коэффициент ассистов на матч – 0,55.

Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на седьмом месте (10 ассистов в 52 матчах).

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Лионель Месси Хамес Родригес Арьен Роббен Бастиан Швайнштайгер Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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