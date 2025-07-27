Игрок Лехии установил интересное достижение в топ-15 чемпионатах
Словацкий футболист встал в один ряд с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном
В матче второго тура польской Экстракласы «Лехия» на своем поле уступила «Леху» со счетом 3:4.
В составе хозяев тремя голами отличился Томаш Бобчек, который стал третьим словацким футболистом с сезона 2023/24, оформившим хет-трик в Экстракласе.
Интересен тот факт, что среди топ-15 лиг только Франция (в испанской Ла Лиге) и Испания (в португальской Примейре) имеют трех разных игроков, которые оформили хет-трик за рубежом в этот период.
Нации, которые имеют трех разных авторов хет-триков за рубежом (с сезона 2023/24)
- Франция (в испанской Ла Лиге): Тьерно Барри, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе;
- Испания (в португальской Примейре): Саму Агехова, Эктор Эрнандес, Рафа Мухика;
- Словакия (в польской Экстракласе): Адам Зреляк, Самуэль Мраз, Томаш Бобчек.
Свой третий гол в матче Томаш Бобчек забил с передачи украинца Ивана Желизко.
3 – Tomáš Bobček je od 2023-24 tretím Slovákom s hetrikom v Ekstraklase (Zreľák a Mráz) – v top 15 ligách má už iba Francúzsko (Barry, Griezmann a Mbappé v La Lige) a Španielsko (Aghehowa, Hernández a Mujica v Primeira Lige) troch rôznych hráčov v zahraničí s hetrikom. Začlenení. pic.twitter.com/xOLXxnMWGG— OptaJakub (@OptaJakub) July 27, 2025
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