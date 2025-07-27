Игрок Лехии установил интересное достижение в топ-15 чемпионатах

В матче второго тура польской Экстракласы «Лехия» на своем поле уступила «Леху» со счетом 3:4.

В составе хозяев тремя голами отличился Томаш Бобчек, который стал третьим словацким футболистом с сезона 2023/24, оформившим хет-трик в Экстракласе.

Интересен тот факт, что среди топ-15 лиг только Франция (в испанской Ла Лиге) и Испания (в португальской Примейре) имеют трех разных игроков, которые оформили хет-трик за рубежом в этот период.

Нации, которые имеют трех разных авторов хет-триков за рубежом (с сезона 2023/24)

Франция (в испанской Ла Лиге): Тьерно Барри, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе;

Испания (в португальской Примейре): Саму Агехова, Эктор Эрнандес, Рафа Мухика;

Словакия (в польской Экстракласе): Адам Зреляк, Самуэль Мраз, Томаш Бобчек.

Свой третий гол в матче Томаш Бобчек забил с передачи украинца Ивана Желизко.