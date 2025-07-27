Он играл в АПЛ. Хавбек может покинуть Бешикташ после фиаско с Шахтером

29-летний вингер сборной Косово Милот Рашица может вскоре покинуть «Бешикташ», являющийся соперником «Шахтера» по второму раунду квалификации Лиги Европы.

Сообщается, что игра Рашицы в первом матче против «горняков» (2:4) привела к негативной реакции со стороны болельщиков «черных орлов».

Также легионер из Косово поссорился со звездным новичком «Бешикташа» Тэмми Абрахамом, вследствие чего задумался о целесообразности сменить клуб, пока трансферное окно еще не закрылось.

Не исключает ухода Рашицы и главный тренер стамбульской команды Уле-Гуннар Сульшер.

Рашица перешел в «Бешикташ» летом 2023 года за 5,25 миллионов евро из «Норвича», в составе которого имел опыт выступлений в английской Премьер-лиге.