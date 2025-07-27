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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 14:32 |
373
0

Полузащитник Карпат и молодежной сборной Украины пропустит старт сезона

Илья Квасница продолжает восстановление

27 июля 2025, 14:32 |
373
0
Полузащитник Карпат и молодежной сборной Украины пропустит старт сезона
ФК Карпаты. Илья Квасница

Как стало известно Sport.ua, игрок «Карпат» и молодежной сборной Украины Илья Квасница после травмы бедра на июльском австрийском этапе подготовки к сезону продолжает находиться под наблюдением реабилитолога.

Полузащитник только в начале августа начнет тренироваться по индивидуальной программе. Поэтому он не сможет помочь «зелено-белым» в стартовых матчах чемпионата УПЛ – с «Полесьем» и «Шахтарем», которые состоятся, соответственно, 3 и 10 августа.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Карпат», «Ворсклы» и «Металлиста 1925» станет тренером в Первой лиге.

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Илья Квасница травма Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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