Полузащитник Карпат и молодежной сборной Украины пропустит старт сезона

Как стало известно Sport.ua, игрок «Карпат» и молодежной сборной Украины Илья Квасница после травмы бедра на июльском австрийском этапе подготовки к сезону продолжает находиться под наблюдением реабилитолога.

Полузащитник только в начале августа начнет тренироваться по индивидуальной программе. Поэтому он не сможет помочь «зелено-белым» в стартовых матчах чемпионата УПЛ – с «Полесьем» и «Шахтарем», которые состоятся, соответственно, 3 и 10 августа.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Карпат», «Ворсклы» и «Металлиста 1925» станет тренером в Первой лиге.