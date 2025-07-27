В чемпионате Аргентины был зафиксирован антирекорд первых дивизионов
Большинство матчей 26-27 июля завершились со счетом 0:0, что образовало рекордную «сухую» серию
Интересный рекорд был зафиксирован в чемпионате Аргентины.
Команды не могли забить ни одного гола в течение 641 минуты. Это является новым достижением аргентинского первого дивизиона.
Сухая серия началась в матче «Сармьенто Жунин» – «Ланус» (0:2), в котором последний гол был забит на 43-й минуте. Его автором стал Родриго Кастильо.
Второй тайм этой встречи стал безголевым.
После этого шесть матчей подряд закончились со счетом 0:0, а именно:
- Индепендьенте Ривадавия – Бельграно 0:0
- Унион Санта-Фе – Тигре 0:0
- Альдосиви – Ньюэллс Олд Бойз 0:0
- Росарио Сентраль – Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0
- Платенсе – Аргентинос Хуниорс 0:0
- Велес Сарсфилд – Институто 0:0
Первый тайм следующего матча «Расинг» – «Эстудиантес Ла-Плата» (0:1) также не подарил ни одного гола. Завершил безголевую серию гол Гвидо Каррильо на 55-й минуте.
Таким образом, учитывая полные «сухие» тайма первого и последнего матчей, можно констатировать, что в сумме команды в чемпионате Аргентины не забивали гол более семи матчей.
🫣 ¡ACTUALIZAMOS!— dataref (@dataref_ar) July 27, 2025
😴⚽️ Los últimos 6 PARTIDOS del Torneo Clausura 2025 terminaron en igualdad 0-0:
🟰 Independiente Rivadavia 0-0 Belgrano.
🟰 Unión 0-0 Tigre.
🟰 Aldosivi 0-0 Newell’s.
🟰 Rosario Central 0-0 San Martín de San Juan.
🟰 Platense 0-0 Argentinos Juniors.
🟰 Vélez… https://t.co/IWEaOnH1wN pic.twitter.com/6vE6dR4fRH
⚽️🇦🇷Guido Carrillo cortó 641 minutos sin goles en el #TorneoClausura. Es la mayor racha en la historia de los torneos de Primera División del fútbol argentino. pic.twitter.com/x8q2HgWHeN— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) July 27, 2025
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