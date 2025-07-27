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Аргентина
27 июля 2025, 11:59 |
169
0

В чемпионате Аргентины был зафиксирован антирекорд первых дивизионов

Большинство матчей 26-27 июля завершились со счетом 0:0, что образовало рекордную «сухую» серию

27 июля 2025, 11:59 |
169
0
В чемпионате Аргентины был зафиксирован антирекорд первых дивизионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Интересный рекорд был зафиксирован в чемпионате Аргентины.

Команды не могли забить ни одного гола в течение 641 минуты. Это является новым достижением аргентинского первого дивизиона.

Сухая серия началась в матче «Сармьенто Жунин» – «Ланус» (0:2), в котором последний гол был забит на 43-й минуте. Его автором стал Родриго Кастильо.

Второй тайм этой встречи стал безголевым.

После этого шесть матчей подряд закончились со счетом 0:0, а именно:

  • Индепендьенте Ривадавия – Бельграно 0:0
  • Унион Санта-Фе – Тигре 0:0
  • Альдосиви – Ньюэллс Олд Бойз 0:0
  • Росарио Сентраль – Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0
  • Платенсе – Аргентинос Хуниорс 0:0
  • Велес Сарсфилд – Институто 0:0

Первый тайм следующего матча «Расинг» – «Эстудиантес Ла-Плата» (0:1) также не подарил ни одного гола. Завершил безголевую серию гол Гвидо Каррильо на 55-й минуте.

Таким образом, учитывая полные «сухие» тайма первого и последнего матчей, можно констатировать, что в сумме команды в чемпионате Аргентины не забивали гол более семи матчей.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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