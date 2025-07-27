В чемпионате Аргентины был зафиксирован антирекорд первых дивизионов

Интересный рекорд был зафиксирован в чемпионате Аргентины.

Команды не могли забить ни одного гола в течение 641 минуты. Это является новым достижением аргентинского первого дивизиона.

Сухая серия началась в матче «Сармьенто Жунин» – «Ланус» (0:2), в котором последний гол был забит на 43-й минуте. Его автором стал Родриго Кастильо.

Второй тайм этой встречи стал безголевым.

После этого шесть матчей подряд закончились со счетом 0:0, а именно:

Индепендьенте Ривадавия – Бельграно 0:0

Унион Санта-Фе – Тигре 0:0

Альдосиви – Ньюэллс Олд Бойз 0:0

Росарио Сентраль – Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0

Платенсе – Аргентинос Хуниорс 0:0

Велес Сарсфилд – Институто 0:0

Первый тайм следующего матча «Расинг» – «Эстудиантес Ла-Плата» (0:1) также не подарил ни одного гола. Завершил безголевую серию гол Гвидо Каррильо на 55-й минуте.

Таким образом, учитывая полные «сухие» тайма первого и последнего матчей, можно констатировать, что в сумме команды в чемпионате Аргентины не забивали гол более семи матчей.

🫣 ¡ACTUALIZAMOS!



😴⚽️ Los últimos 6 PARTIDOS del Torneo Clausura 2025 terminaron en igualdad 0-0:



🟰 Independiente Rivadavia 0-0 Belgrano.

🟰 Unión 0-0 Tigre.

🟰 Aldosivi 0-0 Newell’s.

🟰 Rosario Central 0-0 San Martín de San Juan.

🟰 Platense 0-0 Argentinos Juniors.

🟰 Vélez… https://t.co/IWEaOnH1wN pic.twitter.com/6vE6dR4fRH — dataref (@dataref_ar) July 27, 2025