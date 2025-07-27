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  4. Слот пояснил активную трансферную кампанию Ливерпуля: «Я доволен»
Англия
27 июля 2025, 11:09 | Обновлено 27 июля 2025, 11:11
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0

Слот пояснил активную трансферную кампанию Ливерпуля: «Я доволен»

Арне Слот заявил, что «Ливерпуль» хочет добиться результата в еврокубках

27 июля 2025, 11:09 | Обновлено 27 июля 2025, 11:11
540
0
Слот пояснил активную трансферную кампанию Ливерпуля: «Я доволен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил работу клубных менеджеров на трансферном рынке этим летом. Коуч заявил, что доволен трансферной кампанией.

«Мы участвуем в еврокубках и хотим там чего-то добиться. Все вокруг усиливаются, и мы тоже должны это делать. Я доволен тем, как проходит наше лето на трансферном рынке», – сказал Арне.

«Ливерпуль» уже провел несколько трансферов: клуб подписал защитников Милоша Керкеза из «Борнмута» и Джереми Фримпонга из «Байера», полузащитника Флориана Вирца из «Байера» и форварда Юго Экитике из «Айнтрахта».

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не внес в состав основного форварда

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Олег Вахоцкий Источник: Voetbalprimeur
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