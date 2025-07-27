Слот пояснил активную трансферную кампанию Ливерпуля: «Я доволен»
Арне Слот заявил, что «Ливерпуль» хочет добиться результата в еврокубках
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил работу клубных менеджеров на трансферном рынке этим летом. Коуч заявил, что доволен трансферной кампанией.
«Мы участвуем в еврокубках и хотим там чего-то добиться. Все вокруг усиливаются, и мы тоже должны это делать. Я доволен тем, как проходит наше лето на трансферном рынке», – сказал Арне.
«Ливерпуль» уже провел несколько трансферов: клуб подписал защитников Милоша Керкеза из «Борнмута» и Джереми Фримпонга из «Байера», полузащитника Флориана Вирца из «Байера» и форварда Юго Экитике из «Айнтрахта».
Ранее сообщалось, что Ливерпуль не внес в состав основного форварда
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